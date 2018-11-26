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Объем выдачи ипотеки в РФ в октябре текущего года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование аналитического центра ДОМ.РФ.
В исследовании говорится, что в минувшем месяце кредитов было выдано на сумму порядка 300 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатели прошлого года. "За 10 месяцев, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей", — цитирует агентство текст сообщения.
По прогнозам ДОМ.РФ, всего по итогам года выдадут 3 триллиона рублей ипотечных кредитов. Согласно оценкам аналитиков, с привлечением ипотеки заключается 55% сделок на первичном рынке жилья и 46% на вторичном.
Объем ипотечного портфеля в РФ равен 6,2 триллиона рублей. За последний год прирост составил 24%. Просроченная задолженность более 90 дней составляет 1,89%.
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