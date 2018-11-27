Глава алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев анонсировал "чистку рядов" после ротации в местных отделениях партии. Однако уходить в "штиль" до следующих выборов "Справедливая Россия" не будет. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.
"Сейчас мы проводим ротацию по местным отделения партии. Новые руководители будут "чистить ряды" членов партии. Кто-то ушел из жизни, кто-то разорвал связь с партией. Лидер "Справедливой России" (Сергей Миронов — прим.ред.) меня ругает, что я не увеличиваю численностью (членов партии — прим.ред.). Но я считаю, что сторонников должно быть много, но членами должны быть только те, кто работает", — сказал он.
Сейчас в крае 2462 члена партии "Справедливая Россия".
Александр Терентьев заверил, что несмотря на отсутствие выборов в ближайшие пару лет, партия не будет сидеть без работы, даже наоборот — справедливороссы будут "раскачивать ситуацию".
Также он не согласен с мнением, что "СР" грозит закрытие из-за невысоких результатов выборов последних пару лет. В следующих состав Госдумы партия точно пройдет, добавил он.
Комментарии