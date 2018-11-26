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Китай хочет построить первую в мире глубоководную базу на дне моря

, ИА "Амител"
На реализацию проекта "Аид" выделено 160 миллионов долларов

Фото: scmp.com

Китай собирается построить первую в мире глубоководную базу на дне Южно-Китайского моря. Ее создадут по принципу космической станции со шлюзовыми отсеками для стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов, пишет ТАСС, ссылаясь на газету South China Morning Post.

Проект получил название "Аид" в честь греческого бога подземного царства. Его запустила Китайская академия наук в ноябре. На реализацию "Аида" выделено 1,1 миллиарда юаней (160 миллионов долларов).

Идея появилась после посещения председателем КНР Си Цзиньпином Китайского глубоководного института в городе Санья на острове Хайнань в апреле 2018 года. Он призвал ученых "не бояться экспериментировать" и решиться на то, чего раньше никто не делал. "В морских глубинах пока нет проложенных дорог", — подчеркнул председатель КНР.

Ученые говорят, что для воплощения проекта в жизнь придется разработать новые материалы, которые смогут выдержать огромное давление воды на больших глубинах. Кроме этого, предстоит внедрять технологии искусственного интеллекта для подводных роботов. "Это может быть сложнее, чем строительство космической станции, ведь никто в мире еще этим не занимался", — добавил эксперт Шанхайского океанографического университета Ду Цинхай.

Отмечается, что станция может появиться в Манильском желобе, который находится к западу от Филиппин. Его глубина достигает 5,4 тысячи метров. Предполагается, что "умные" подводные роботы будут отправляться в автономные миссии, исследовать дно, собирать информацию и образцы минералов. После этого информация будет анализироваться на базе и отправляться на поверхность. Питание для станции могут обеспечить за счет электрокабелей от надводного корабля или плавучей платформы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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