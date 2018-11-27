Фото из открытых источников
Популярная российская телеведущая, актриса и модель Виктория Боня отмечает 27 ноября свой 39-й день рождения. Эта женщина – доказательство того, что в некоторых случаях человеческий конвейер под названием "Дом-2" иногда дает сбой и может стать временным пристанищем для действительно талантливых людей.
Одиозное реалити-шоу, вероятно, явилось неким трамплином для Бони. Теперь она – самодостаточная и успешная женщина, которая может стать примером для многих. По случаю дня рождения Виктории предлагаем подборку ее фотографий.
Комментарии
там пробу то есть куда поставить?