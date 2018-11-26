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Новоалтайские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели ребенка в одном из сел. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел 24 ноября текущего года. В одном из сел Первомайского ребенка шестилетний мальчик в ходе игры в своем доме прикоснулся к стене с фрагментом металлического профиля, который соприкасался с электропроводом. В итоге ребенка ударило током, от чего он скончался на месте.
По предварительным данным, отец мальчика самостоятельно проводил ремонт в доме и монтаж электропроводки.
Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование дела продолжается.
В соцсетях очевидцы уточняют, что ЧП произошло в поселке Новый.
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