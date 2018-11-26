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Раненые украинские военные, которых задержали после нарушения тремя кораблями госграницы РФ в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
"Трое раненых находятся в Первой Керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни", — заявила Москалькова, добавив, что она находится на постоянной связи со своей коллегой Людмилой Денисовой, докладывая ей информацию по телефону.
Также омбудсмен опровергла сообщение украинского сайта "Гросмадское ТВ" о том, что она якобы не выходит на связь с коллегой из Украины. Украинский сайт, цитируя Денисову, утверждал, что Украине якобы не удается выйти на связь с Москальковой, поэтому нет данных о местонахождении и состоянии моряков.
"Я не подтверждаю такие заявления, потому что был единственный звонок от неё час назад. Мы с ней подробно разговаривали. Все звонки у меня высвечиваются. Я обязательно беру трубку. Будь то ночь, день, поэтому от неё звонков не было до сегодняшнего утра", — цитирует агентство слова уполномоченного по правам человека в РФ.
Москалькова рассказала, что Денисова тоже опровергла информацию украинских СМИ о том, что ее коллега не выходит на связь. Украинская правозащитница получила всю нужную информацию, подчеркнула российский омбудсмен.
Напомним, ранее ФСБ РФ заявила, что три украинских корабля - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили госграницу России, не реагировали на законные требования кораблей погранслужбы ФСБ и опасно маневрировали. Поэтому их задержали с применением оружия.
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