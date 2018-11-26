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Токсичную гречку обнаружили в Кытмановской районной больнице. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай добилось уничтожения опасного продукта, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что медучреждение закупило партию гречки для государственных нужд. Продукция не соответствовала требованиям нормативных документов: по итогам экспертизы ее признали токсичной. Гречку было решено уничтожить.
В Россельхознадзоре сообщили, что токсичная крупа представляла опасность для жизни и здоровья людей, которые могли ее съесть. До уничтожения гречка находилась в отдельном помещении склада, поэтому токсины не смогли попасть на другие продукты.
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