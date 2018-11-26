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Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, поскольку компания не подключилась к системе, которая содержит перечень запрещенных интернет-ресурсов. Об этом пишет РИА Новости.
"26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении", — сказано в сообщении ведомства.
Дело будет рассмотрено по существу в декабре. Этим займется не суд, а сам регулятор, подчеркнул пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский.
Первого октября в РФ заработал закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов из стоп-листа.
Компания Google не подключилась к реестру, однако написала объяснение, детали которого не разглашаются.
Компании могут оштрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.
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