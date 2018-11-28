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Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II

, ИА "Амител"
Renault, сроднившийся с Россией, представляет обновленную линейку внедорожных модификаций своих моделей

Дружба длиною в век

В истории французской автомобильной корпорации имеются факты, настолько удивительные, насколько и отчего-то кажущиеся очевидными.

Впервые автомобили марки Renault появились в России еще в начале двадцатого века: именно на них передвигалась по городу императорская семья.

В 1916 году было создано акционерное общество "Русский Рено", в состав которого вошли заводы в Петрограде и Рыбинске. Основная продукция общества — автомобили, тракторы, аэропланы и двигатели.

Революция, безусловно, внесла некоторые коррективы. Заводы были национализированы. От дружбы с французским партнером отказались — политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения.

Вернулся "француз" на отечественные просторы в 1960-х годах, когда компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой. В Златоглавой открылось официальное представительство, а в 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. Компания Renault сыграла заметную роль в модернизации завода "Москвич" и создании Камского автомобильного завода (КамАЗ) в 60-70-е годы прошлого столетия.

К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по технологии Renault.

Ну а сегодня Renault уже совсем обрусел и стал, выражаясь образно, своим в доску. И в силу такой длительной жизни в России он мало того, что овладел русским менталитетом и характером, так и каждый раз совершенствуется для комфорта и удобства своих российских владельцев.

Семейство Stepway

В России стартовали продажи новых, поистине уникальных моделей Renault Sandero Stepway и Logan Stepway.

 

У покупателей массовых бюджетных автомобилей практически нет возможности выделиться в потоке: стандартные цвета кузова, стандартные наборы опций. Кроссоверы — и те давно уже никого не удивляют. Но вот эти новинки смогут поразить своей внедорожной сущностью.

Модели Stepway отличаются от своих стандартных версий наличием защитного обвеса из неокрашенного пластика по периметру кузова, а также увеличенным дорожным просветом в 195 мм.

Особо при этом следует обратить внимание на Renault Logan Stepway, который является поистине уникальным гибридом. Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями.

Более того, приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Логана не представлено. Так что долю внимания вполне можно получить не только при поездке по России, но и за ее пределами.

Даже обычный Renault Logan обладает отличным по легковым меркам клиренсом в 172 мм. Но дорожный просвет — это та величина, которая на российских направлениях никогда не бывает чрезмерно большой. Раньше те потенциальные покупатели, кому хотелось иметь под днищем машины больше миллиметров, обращали свои взгляды на хэтчбек Sandero Stepway, но теперь выбор стал шире.

Седан Logan с приставкой Stepway с дорожным просветом в 195 мм и в сочетании с небольшими свесами позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке. Ведь не секрет, что зачастую проходимость ограничивает именно дорожный просвет, а не количество ведущих колес. У высокого Логана шансы сесть на днище и обездвижиться минимальны. Так что эта машина "направлений" не боится.

С момента своего появления в России Logan прослыл иномаркой, безукоризненно подготовленной к нашим дорожным условиям. И поныне модель отличается энергоемкой и долговечной подвеской, неприхотливым к качеству топлива двигателем, хорошей стойкостью к коррозии. Все эти плюсы с полным правом наследует и Logan Stepway.

Итак, если раньше подобная модификация была только у хэтчбека Sandero, то сейчас модельный ряд расширен значительно. Таким образом, Stepway стало полноценным семейством.

В списке опций можно найти не только обязательные для этого класса навороты, но и ряд приятных излишеств. Среди них — круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start, мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, с семидюймовым дисплеем и навигацией.

Стильная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, энергоемкая комфортная подвеска, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений, аккумулятор увеличенной емкости, металлическая защита картера двигателя – автомобили семейства  Stepway максимально подготовлены к российским условиям.

Кроме того, у моделей Renault Sandero Stepway и Logan Stepway будет новая версия City. Ключевой особенностью такого исполнения стал вариатор X-Tronic, который сочетается со 113-сильным мотором объемом 1,6 литра. Для версии City также предложен эксклюзивный новый красный оттенок кузова и двухцветные элегантные 16-дюймовые диски Expression.

В состав силовой гаммы седана Logan Stepway и хэтча Sandero Stepway вошли моторы объемом 1,6 литра мощностью 82, 102 и 113 л.с., сочетающиеся с механической или автоматической коробками передач. Все это гармонирует с пятиступенчатой "механикой".

Моя страна. Моя свобода. Мой Renault

В Алтайском крае официальным дилером Renault является ООО "АНКОР" – центр, соответствующий всем стандартам дистрибьютора марки Renault в России. Сотрудники регулярно проходят обучение по программам, совершенствуя свои профессиональные навыки и мастерство.

В стремлении к максимальному комфорту клиентов в ООО "Анкор" созданы удобная парковка, уютная клиентская зона. Приветливый и внимательный персонал сделают покупку запоминающейся, а обслуживание автомобиля — приятным.

В ООО "АНКОР" есть возможность не только купить новый автомобиль, автомобиль с пробегом или оригинальные запчасти, но и воспользоваться дополнительными услугами:

— приобрести автомобиль по системе Trade-In;
— оценить способности понравившегося автомобиля на тест-драйве;
— оформить выгодный автокредит по программе Renault Credit и банков партнёров;
— застраховать купленный автомобиль.

Клиентам, купившим автомобиль Renault ООО "АНКОР", гарантируются
— сервисное обслуживание;
— служба технической помощи Renault Assistance.
 

Записаться на бесплатный тест-драйв в Барнауле можно, позвонив по телефону 222-000.

ООО "Анкор"
Официальный сайт
На портале "Drom.ru"
г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс с 9.00 до 16.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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