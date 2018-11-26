Фото: yandex.kz
Эксперимент по внедрению законодательства, регулирующего использование беспилотных машин на дорогах общего пользования, начнется в России 1 декабря 2018 года. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление российского премьера Дмитрия Медведева.
"Я подписал постановление правительства о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств", — цитирует агентство его слова.
"Для чего это сделано? Нужно как минимум дать определения, необходимые для того, чтобы этот транспорт развивался, включая то, что является автоматизированной схемой вождения, кто является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства, потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее", — объяснил премьер.
Главным моментом Медведев назвал "обкатку нормативного регулирования и технологических регламентов".
По словам главы правительства, положение будет использоваться в тестовом режиме в Москве и Татарстане с 1 декабря.
"Это позволит провести эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования для того, чтобы окончательно выработать правила дорожного движения, а вернее говоря — изменения в них", — подчеркнул премьер.
Вице-премьер Максим Акимов уточнил, что в декабре для участия в эксперименте на улицы Москвы и дороги Татарстана выйдут более ста автомобилей. "Во всех автомобилях будет находиться опытный пилот-инструктор, способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств", — добавил он.
Подчеркивается, что отдельным блоком в эксперименте является трек по использованию машин в зимних условиях.
Комментарии