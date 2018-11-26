Фото: wakeup-world.com
Брянск стал самым курящим городом России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на рейтинг агентства Zoom Market.
Эксперты опросили 2600 человек из 20 городов страны. Респондентов в возрасте от 23 до 76 лет спрашивали, курят ли они или их близкие и имели ли они такую привычку ранее.
В лидерах оказались Брянск, Москва и Краснодар. Замыкает топ-5 Волгоград и Иваново.
Также в двадцатку вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь, Тамбов, Иркутск, Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Казань.
Барнаула в этом списке нет.
Ранее в министерстве здравоохранения РФ отмечали, что 17% случаев преждевременной смертности в стране спровоцированы курением. При этом в ведомстве ожидают снижение числа потребляемого табака в текущем году.
Кроме того, замминистра здравоохранения России Олег Салагай в интервью агентству отмечал, что после вступления в силу в 2013 году антитабачного законодательства потребление и производство табака сократилось: с тех пор несколько миллионов россиян отказались от вредной привычки.
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