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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов не исключил, что в будущем может подружиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Об этом пишет ТАСС.
"Все может быть, почему нет. Мы не виделись после боя, да и зачем нам видеться", — цитирует агентство слова россиянина.
Спортсмен отметил, что если бы смотрел со стороны на произошедшую потасовку, то он был бы против нее. "Но если бы спросили, сделал бы я так еще раз? Сделал бы", — добавил Нурмагомедов.
Напомним, россиянин защитил пояс чемпиона UFC в октябре 2018 года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя, который прошел в Лас-Вегасе, Нурмагомедов спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. Обоих бойцов отстранили от поединков до 10 декабря. В их отношении было открыто дисциплинарное разбирательство, дело рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.
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