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Арбитражный суд в Париже решил удовлетворить требование о компенсации убытков украинского Ощадбанка, которые были причинены из-за присоединения Крыма к РФ. Об этом пишет "Интерфакс".
"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", — цитирует агентство текст сообщения.
Слушание прошло согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Объем искового заявления Ощадбанка к России со всеми приложениями составил свыше 30 тысяч страниц. Слушание дела прошло в марте прошлого года.
Об иске украинского банка к РФ стало известно летом 2015 года. Спустя год появилась информация, что Ощадбанк намерен отсудить свыше 1 миллиарда долларов компенсации, включающей стоимость потери активов, бизнеса и проценты.
Уточняется, что чистый убыток Ощадбанка в 2014 году составил 8,5 миллиарда гривен, тогда как в 2013 году он получил чистую прибыль в размере 678,784 миллиона гривен. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, которые были понесены из-за перехода Крыма в состав РФ: Ощадбанку пришлось сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 миллиарда гривен.
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