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Новогодняя революция: как Барнаул неудачно переносил елку с Сахарова

, ИА "Амител"
Новым местом для праздника единственный раз стала площадь Свободы, эксперимент свернули и через год все вернулось на круги своя

Фото: ok.ru, видео: youtube.com

До наступления нового, 2019 года, остается чуть больше месяца. Уже в ближайшие дни в Барнауле перекроют площадь Сахарова для того, чтобы поставить там главную городскую елку, а также возвести снежный городок. Портал Amic.ru в этой связи решил вспомнить, как проходила подготовка к празднованию 2013 года в краевой столице – ведь это единственный случай в новейшей истории города, когда елку переместили на площадь Свободы. Забегая вперед, скажем, что эксперимент вышел не слишком успешным.

Как подчеркивали в городской мэрии, решение о переносе принималось по нескольким причинам. Во-первых, с середины XX века именно здесь все время стояла главная городская елка. То есть это своеобразное возвращение к истокам, настаивали чиновники. Во-вторых, горадминистрация пошла на поводу у недовольных автомобилистов, которым очень мешало ежегодное перекрытие площади Сахарова на 1,5 месяца. Так или иначе наступавший год Лошади жителям столицы Алтайского края было суждено встречать на новом месте.

Вместе с тем инициаторы переноса говорили, что площадь Свободы вместительна и удобна для планировки и последующего праздничного благоустройства; есть технические возможности для подключения и монтажа иллюминации. Помимо елки и городка, сюда же с площади Сахарова переехала в тот год и праздничная сцена.

Кроме того, продолжали сторонники переноса, по соседству с площадью Свободы расположен старейший городской парк, который рассматривается как обязательная составляющая новогоднего комплекса, с аттракционами для семейного отдыха, катками, лыжней, снежными фигурами, ледовыми лабиринтами.

Многие барнаульцы, кстати, были недовольны тем, что елка из центра города отправилась на уже в то время заброшенную окраину. К тому же по своей вместимости площадь Свободы никак не могла конкурировать с Сахарова. Так, посмотреть на праздничный салют к городской елке пришло свыше 7 тысяч барнаульцев, которые после фейерверка были вынуждены спасаться от образовавшейся на площади давки. Лишь по счастливой случайности тогда никто не пострадал.

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Как итог, в конце следующего, 2013 года, из-за недовольства горожан главную городскую ёлку вернули обратно на Сахарова.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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