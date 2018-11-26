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Славгородские следователи завершили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Хабарского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности, истязаниях и ряде преступлений. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемый, живя с гражданской супругой в одном из сел Хабарского района, неоднократно истязал ее. Понимая, что женщина зависит от него в материальном плане, мужчина жестоко избивал ее, в частности, используя разные предметы. В январе этого года он распивал с гражданской супругой спиртное и в какой-то момент избил ее двумя деревянными поленьями. Через сутки потерпевшая скончалась от полученных травм.
Также следователи доказали причастность мужчины к ряду преступлений. Осенью прошлого года он незаконно проник в дом односельчанина, а месяц спустя при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции, куда его доставили за совершение административного правонарушения, оскорбил полицейского.
Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, а также отбывал наказания за совершение имущественных преступлений и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести человеку.
Следствие собрало достаточно доказательств вины мужчины. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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