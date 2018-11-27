Фото: высокий-градус.рф
Главу управделами администрации Якутска уволят после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мэра Сардану Авксентьеву.
Главу Якутска, по ее словам, "неприятно удивила" закупка муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму более миллиона рублей. Она отметила, что не получила "вразумительного объяснения" от главы МКУ "Управление делами".
Как уточнили в горадминистации, сейчас управление возглавляет Максим Артемьев.
"Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути", — написала Авксентьева, предположив, что это не умышленные действия сотрудника, а "привычка работать по шаблону". Она пообещала избавляться от подобных шаблонов и руководителей. Глава Якутска добавила, что уже отменила ранее запланированные дорогие приемы и банкеты, а также два свежих контракта.
По словам Авксентьевой, она не отдавала распоряжений о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета.
"Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты", — цитирует агентство ее слова.
Подчеркивается, что первым распоряжением Авксентьевой на посту градоначальника стал указ о продаже дорогих машин мэрии.
Комментарии