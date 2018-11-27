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Семь членов Совбеза ООН проголосовали против предложенной Москвой повестки экстренного заседания по нарушению кораблями ВМС Украины российской границы, за нее высказались Китай, РФ, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались, передает ТАСС.
При этом Совбез обсудит в понедельник ситуацию на Украине на заседании, созванном по инициативе США по предложенной Киевом повестке "Письмо, направленное постоянным представителем Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 года".
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данным решением "СБ дискредитирует свою работу, так же как сейчас украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею".
По словам Полянского, после того как Россия потребовала созыва экстренного заседания СБ ООН, "западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия потребовала его проведени. "Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный", — добавил дипломат.
При этом Полянский отметил, что никто не помешает РФ как постоянному члену Совбеза поднимать "те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся".
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