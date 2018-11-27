Вторник, 27 Ноябрь, 02:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

Спецпроекты

$ 66,51
€ 75,57
274459
Обь
77см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Совбез ООН отклонил повестку России по Керченскому проливу

, ИА "Амител"
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что этим решением Совбез "дискредитирует свою работу"

Фото: investigator.org.ua

Семь членов Совбеза ООН проголосовали против предложенной Москвой повестки экстренного заседания по нарушению кораблями ВМС Украины российской границы, за нее высказались Китай, РФ, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались, передает ТАСС.

При этом Совбез обсудит в понедельник ситуацию на Украине на заседании, созванном по инициативе США по предложенной Киевом повестке "Письмо, направленное постоянным представителем Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 года".

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данным решением "СБ дискредитирует свою работу, так же как сейчас украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею".

По словам Полянского, после того как Россия потребовала созыва экстренного заседания СБ ООН, "западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия потребовала его проведени. "Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный", — добавил дипломат.

При этом Полянский отметил, что никто не помешает РФ как постоянному члену Совбеза поднимать "те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
02:09
Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера 0
01:07
Совбез ООН отклонил повестку России по Керченскому проливу 0
00:17
Якутского чиновника уволят из-за чрезмерных трат на банкеты 0
23:57
Житель алтайского села пойдет под суд за избиение сожительницы до смерти 0
23:41
Украинский банк отсудил у РФ $1,3 млрд за присоединение Крыма 0
23:21
Нурмагомедов не исключил дружбу с Макгрегором в будущем 0
22:53
Барнаул не попал в топ-20 курящих городов России 0
22:42
Эксперимент по внедрению в РФ беспилотных авто стартует 1 декабря 0
22:21
Роскомнадзор возбудил дело против Google 0
21:56
Россельхознадзор нашел токсичную гречку в больнице в Алтайском крае 0
21:38
Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков 0
21:23
Шестилетнего ребенка убило током в доме под Барнаулом 0
20:56
Китай хочет построить первую в мире глубоководную базу на дне моря 0
20:39
Выдача ипотеки в РФ выросла на 40% в октябре 2018 года 0
20:20
Американцы разработали технологию, позволяющую слушать музыку через кожу 0
19:54
Соцсети начали блокировать в РФ посты по решению суда 0
19:24
"Росконтроль" выявил худший колбасный сыр 2
19:08
Коротко о главном: зарплаты бюджетников, итоги шторма и школьный конфликт
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 ноября
18:52
На Камчатке уволили чиновницу, которая сравнила пенсионера с животным 0
18:40
Суд освободил рэпера Хаски 0
18:22
Песков назвал инцидент в Керченском проливе очень опасной провокацией Киева 0
17:49
Опрос: большинство россиян решили отложить крупные покупки до лучших времен 0
17:33
Где и когда можно посмотреть в Барнауле на эстафету Зимней Универсиады-2019 1
17:21
Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи 7
17:14
Жители Алтайского края могут бесплатно пройти тест на ВИЧ-статус 0
17:03
Такси врезалось в подземный переход в Омске, три человека пострадали 0
16:50
Почти полтонны подозрительной конины не дали вывезти из Алтайского края 1
16:32
По методу Шубенкова: барнаульцы перепрыгивают сугроб на пешеходном переходе 4
16:23
Офицеры полиции помогли жителю Алтайского края, слетевшему с трассы в кювет 0
16:11
СМИ сообщили о смерти итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи 0
16:02
Сбор денег детям из Барнаула организовал "двойник" брянского губернатора 0
15:50
Керченский пролив открыли для движения гражданских судов 1
15:33
Алтайские власти в 2019 году пообещали повысить зарплату всем бюджетникам 10
15:21
Плюсовые температуры и снегопады вернутся в Алтайский край 1
15:14
Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе сервиса 0
15:07
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Горном Алтае 1
14:48
Хаски получит порядка 6 миллионов рублей во время своего ареста 2
14:31
Пропавший 43-летний барнаулец найден живым 0
14:23
СМИ: строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей 1
14:12
Больше прекрасного: лучшие панорамные фото года 0
14:04
С глаз долой: алтайские коммунисты устроили рокировку местами в парламенте 6
14:00
"Алло, вас не слышно": определяем проблемы слуха на ранней стадии 0
13:51
Что известно о конфликте России и Украины в Керченском проливе 55
13:40
Дед Мороз готов исполнить три желания читателей Amic.ru 2
13:34
Украина привела армию и СБУ в полную боевую готовность 23
13:24
Сколько денег для счастья вам нужно: опрос 5
13:14
Барнаул не попал в топ российских городов по качеству жизни 7
13:13
Держит позицию: радиостанция Европа Плюс снова №1 в России 3
13:05
Жителей Барнаула просят помочь найти пропавшего без вести мужчину 0
12:49
Крупного "дорожного" подрядчика из Алтайского края заподозрили в сговоре 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.