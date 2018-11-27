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Российский лидер Владимир Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер. Об этом пишет "Интерфакс".
"В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера", — цитирует агентство текст указа, который появился на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что целью кластера будет обеспечение координации взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и других. Данные сферы будут определены московским правительством и организациями, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме этого, глава государства распорядился создать специализированную организацию, которая обеспечит функционирование кластера.
Президент рекомендовал столичному правительству включить в состав высшего коллегиального органа управления фонда представителей президента и правительства, мэра Москвы, президента РАН, ректора МГУ имени Ломоносова, гендиректоров "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса", председателя правления "РОСНАНО", президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и президента Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
Отмечается, что порядок и условия участия в кластере, критерии и порядок отбора участников, а также список мер их поддержки должны быть определены в течение трех месяцев.
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