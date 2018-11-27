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Украинский лидер Петр Порошенко предложил с 28 ноября ввести военное положение в стране на 30 суток — до тех пор, пока Верховная рада не утвердит законопроект о режиме данного положения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на агентство УНН.
Порошенко напомнил, что Служба национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ранее предложила вести военное положение на 60 суток.
"Хочу объявить мое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — заявил он, отметив, что это нужно, "чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании".
Несколько часов назад глава Украины подписал указ о введении военного положения и внес соответствующий документ на рассмотрение в Раду. Согласно указу, на время военного положения допускается приостановка действия статьи Конституции о правах граждан избирать и быть избранными.
Заседание, на котором будет проходить голосование за законопроект, началось.
Отмечается, что инициатива Порошенко содержит два ключевых момента: утверждение указа президента от 26 ноября 2018 года "О введении военного положения в Украине"; а также право главы государства объявить в период действия военного положения частичную мобилизацию — "в сроки и в объемах в соответствии с угрозой национальной безопасности и обороне Украины".
В пояснительной записке говорится, что введение военного положения связано с "агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях", а также "угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ".
Целью проекта закона называется создание "правовых условий для отпора вооруженной агрессии" РФ, а также обеспечение нацбезопасности страны.
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