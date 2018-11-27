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Попавшие в аварию космонавты вновь полетят на МКС 1 марта

, ИА "Амител"
Напомним, авария произошла 11 октября, ее причиной назвали неисправный датчик

Фото: spacefacts.info

Участники экипажа корабля "Союз МС-10", который в октябре в результате аварии ракеты-носителя аварийно приземлился в Казахстане спустя несколько минут после старта с "Байконура", вновь попытаются добраться до МКС. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник на "Байконуре".

По его словам, космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля "Союз МС-12", стартующего 1 марта.

В то же время, ранее источник сообщал, что членов аварийного "Союза" нет в списках на полеты в следующем году.

Напомним, 11 октября при запуске с "Байконура" пилотируемого корабля "Союз МС-10" с Овчининым и Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось аварийно приземлиться в Казахстане. Авария произошла через две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" сел рядом с городом Жезказган в Казахстане. После этого пуски "Союзов" временно приостановили.

Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета. Это вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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