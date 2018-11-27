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Стала известна причина смерти режиссера Бертолуччи

, ИА "Амител"
Он боролся с онкологическим заболеванием

Фото: annalisaflori.com

Известный кинорежиссер из Италии Бернардо Бертолуччи скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя драматурга и Sputnik International.

Режиссера не стало утром в понедельник, 26 ноября. Он умер в Риме в возрасте 77 лет. По данным СМИ, последние 15 лет Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу, перенеся в 2003 году неудачную операцию на межпозвоночной грыже.

Бертолуччи известен по таким фильмам, как "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Последний император", "Маленький будда", "Ускользающая красота" и "Мечтатели".

Он получил такие престижные премии, как "Оскар" Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989) и другие.

В 2011 году легенда мирового кинематографа также получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а через два года на "Аллее славы" Голливуда появилась его именная звезда.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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