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Известный кинорежиссер из Италии Бернардо Бертолуччи скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя драматурга и Sputnik International.
Режиссера не стало утром в понедельник, 26 ноября. Он умер в Риме в возрасте 77 лет. По данным СМИ, последние 15 лет Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу, перенеся в 2003 году неудачную операцию на межпозвоночной грыже.
Бертолуччи известен по таким фильмам, как "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Последний император", "Маленький будда", "Ускользающая красота" и "Мечтатели".
Он получил такие престижные премии, как "Оскар" Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989) и другие.
В 2011 году легенда мирового кинематографа также получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а через два года на "Аллее славы" Голливуда появилась его именная звезда.
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