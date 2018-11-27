Порошенко не дали выступить в парламенте по вопросу военного положения

Некоторые фракции Верховной Рады, блокируя работу пленарного заседания 26 ноября, не дали возможности высказаться президенту Украины Петру Порошенко по введению военного положения в стране, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление фракции партии "Блок Петра Порошенко".
"Ряд фракций решили заблокировать трибуну, даже не дали президенту высказаться о том, что же именно происходит в Азовском море, какие вызовы военной агрессии стоят перед нашим государством... Президенту Верховная Рада не дает высказаться. Мы надеемся, что этот вопрос будет разрешен. Если нет — это позиция отдельных фракций Верховной Рады, которые блокируют трибуну", — отметил заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко.
Отвечая на вопрос о том, уехал ли уже президент из парламента, депутат сказал: "Если он уехал, мне кажется это логичным. Потому что целый час сидеть и ждать возможности выступить перед парламентом вместе с силовиками... Это (выступить — ИФ) ему, к сожалению, не дали сделать".
Вместе с тем Березенко добавил, что действия некоторых фракций парламента он расценивает как отказ рассматривать вопрос введения военного положения.
Комментарии
Петюне невыборы светят что ли?
Ну он как путя не может рисовать голоса за себя, а если попробует то в мусорный бак отправится
пиндосовская амбасада ув киёве против ))
"По мнению трех президентов, если депутаты решат, что военное положение возможно, то они ДОЛЖНЫ ОТМЕНИТЬ НОРМУ ОБ ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ и ограничении прав и свобод людей"(c) )))
что-то пошло не так у дяди пети ))