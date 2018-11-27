Массовая драка произошла на границе Украины и Польши

На международном пункте пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши начались стычки между протестующими владельцами автомобилей с европейскими номерами и дальнобойщиками, сообщает "РИА Новости".
По данным пресс-секретаря государственной фискальной службы Натальи Непряхиной, на границе образовались большие очереди: на выезд — около 300 грузовых автомобилей, на въезд — около 50. "Оформлено только два автобуса с детьми, и очередь растет", — сказала она.
Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.
Автомобилисты с европейскими номерами заблокировали не только пункт пропуска "Ягодын". МВД Украины сообщило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении еще ряда пропускных пунктов. В понедельник движение было затруднено на 10 пунктах пропуска.
УНИАН сообщает о массовой драке дальнобойщиков и протестующих. По информации издания, митингующие пропускали лишь по три фуры каждые полчаса. Один из дальнобойщиков решил проехать без очереди, после чего протестующие начали бросать в его транспортное средство горящие шины. В свою очередь, водитель грузовика попытался наехать на толпу людей. Спустя некоторое время после начала столкновений в ситуацию вмешались сотрудники полиции. О пострадавших или задержанных не сообщалось.
Комментарии
и эти люди рвутся за вхождение в цивилизованное общество...
и эти люди рвутся за вхождение в цивилизованное общество..
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Это называется демократия, так как власть в любой стране понимает только такое, а мирные шествия, демонстрации и митинги на окраине города это, что мертвому припарка.
Необходимо всячески защищать и укреплять европейские ценности.Во имя свободы и демократии.
Это называется демократия
Погромы и жжение покрышек это демократия? Всегда считал, что это, иначе чем анархией назвать нельзя.
А что вообще такое-"демократия"?Это когда владельцы легковых авто наезжают на владельцев грузовых фур.
"Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам."@