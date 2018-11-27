Король Малайзии женился на "Мисс Москва — 2015"

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула "Мисс Москва" 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в Москве, пишут "Известия" со ссылкой на портал Islam News.
Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Отмечается, что на столах не было алкоголя, а вся еда была халяльной.
Издание также опубликовало фотографии с церемонии, которыми поделились в соцсетях некоторые гости.
В свою очередь, издание Rakyatku News уточняет, что Воеводина, по некоторым данным, приняла ислам и еще до свадьбы была замечена в хиджабе.
Оксана Воеводина завоевала титул "Мисс Москва" в возрасте 22 лет.
Комментарии
Всех красивых девок разберут в россии, останутся одни скромницы
сто пудово только из чистой любви она там..ага
а сзади кто-старшая жена?
Кстати, да, она какая по счёту жена?
а исламские короли женятся исключительно на девственницах?
По любви конечно.
Это же как надо любить?
Разведенец, детей нет, и не дряхлый старик: очень перспективный брак. Лучше чем за любимым мужебабом телегу с продуктами таскать.
Чернильница