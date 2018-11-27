Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках которых стороны обсудили произошедший в Керченском проливе конфликт с участием украинских и российских кораблей, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель.
"Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями", — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин выразил обеспокоенность решением Киева ввести военное положение в ряде областей страны и водах Азово-Керченской акватории.
Также он в разговоре с немецким канцлером возложил всю вину за произошедшее на власти Украины, отмечает пресс-служба.
"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", — считает Путин.
Он также призвал Меркель оказать воздействие на украинское руководство для того, чтобы удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов.
Комментарии
и как-то сразу забылись и курилы, и выборы в приморье, и повышение пенсионного возраста, и повышение ндс...
Да, уж - сейчас население в едином порыве вознесет рейтинг несменяемого до 146%!!!
А почему паренек не говорит о том, что Керченский пролив это внутренние воды РФ и Украины....
Это только на бумаге, а по сути РФ незаконно присвоила их себе!
Мир меняется, хочется этого кому-то или нет. Все эти вопли о "незаконности" всего лишь попытка усидеть под мамкиной юбкой.
27.11.2018 09:13
гостю 09:09
Вы не правы - есть соглашение от 2003 (!) года, по которому Азовское море и Керченский пролив это внутренние воды обеих страх! В Инете в открытом доступе.
А вот один лохматый с редкими зубами на своём сайте выложил,что виноваты оба президенты и сам он,разводя ручками,не может понять кто всё это начал.
27.11.2018 09:28
- гость -
Ну а врать то зачем?! Он не о вине а выгоде обоих говорит!
" Сейчас не столь важно, кто начал «керченский кризис» (такой поджог рейхстага), важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты".
27.11.2018 09:39
--------------------------------------------Совершенно верно.Именно эту фразу я и имел в виду.До него не доходит,кто начал.Но зато "находит" выгоду для обоих президентов )
27.11.2018 09:44
- гость -
Ну,а Вы точно знаете кто начал?! И, наверное, знаете, что Керченский пролив, несмотря на постройку моста, остался внутренними водами Украины и РФ...
Когда долго гребешь на галере, сложно понять где чей берег...
Это точно, не разобрать где и чей берег (а после Ганди и поговорить не с кем), короче, паренек берегов не видит...