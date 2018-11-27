Цвет дорожной разметки предлагают изменить в России

Министерство транспорта Российской Федерации рекомендовало регионам скорректировать планы работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и перекрасить разделительные полосы на дорогах в более заметный желтый цвет, пишут "Известия".
В ведомстве, сославшись на статистику, объяснили инициативу тем, что выезд на встречную полосу является одной из основных причин аварий в стране.
Отмечается, что это лишь рекомендации, они не носят обязательного характера. Идею изменить цвет разметки заимствовали в скандинавских странах.
22 ноября Минтранс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" также рекомендовал регионам приподнять наземные пешеходные переходы. Ожидается, что подобный шаг заставит водителей снижать скорость заранее, что повысит безопасность на дорогах.
Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" разработан во исполнение майских указов президента России Владимира Путина и призван снизить к 2024 году смертность в автоавариях в 3,5 раза.
Комментарии
Цвет дорожной разметки желтый,
Внутри "Никола", а в руках "баранка".
На встречку выезжают не потому, что не видят разметку, а потому что хотят обогнать. Эту полосу хоть желтым, хоть каким рисуй, желающих обогнать от этого не уменьшится.