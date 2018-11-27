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Медведев: на нацпроекты в 2019-2021 годах направят 5,7 трлн рублей

, ИА "Амител"
Он отметил, что деньги направлены на повышение уровня жизни в России, что прочувствует на себе каждый гражданин

Фото: world.korupciya.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что расходы на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах с учетом поправок, внесенных в проект федерального бюджета, составят почти 5,7 триллиона рублей, пишет "Парламентская газета".

Медведев отметил, что подготовка проекта бюджета на ближайшие три года проходила одновременно с разработкой национальных проектов. 

"В этом бюджете в целом необходимые средства предусмотрены, но с учетом поправок, которые мы вносили в проект бюджета при его рассмотрении в Государственной Думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 триллиона рублей", — указал Медведев.

Также он призвал обеспечить финансирование нацпроектов в соответствии с утвержденными параметрами.

Медведев подчеркнул, что предусмотренные в проектах меры должны решать задачи майского указа главы государства в полном объеме. Данные меры, по его словам, направлены на повышение уровня жизни в России, а результаты реализации нацпроектов должен почувствовать на себе каждый гражданин.

Он напомнил, что поручил выделить в проектах наиболее значимые для россиян результаты, предусмотрев их приоритетное финансирование, а также проработать целевые показатели федеральных проектов, усовершенствовать критерии отбора мероприятий, провести анализ их вклада в достижение национальных целей развития. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы повышать эффективность исполнения проектов, а не просто увеличивать финансовую составляющую. 

"Только на ближайшие три года по реализации нацпроектов предусмотрены межбюджетные трансферты в размере порядка 1,3 трлн рублей, и регионы должны понимать меру своей ответственности", — подчеркнул Медведев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 10:45
- гость -

что прочувствует на себе каждый гражданин

а то, с 1 января ндс повысят на 11,11% для всех покупателей магазинов необъятной рф ))

0  0
27.11.2018 10:48
- гость -

Данные меры, по его словам, направлены на повышение уровня жизни в России, а результаты реализации нацпроектов должен почувствовать на себе каждый гражданин.

особенно это почувствуют уже не пенсионеры, у них за 5 лет изымут ~860 тыс рублей...

0  0
27.11.2018 10:55
- гость -

как сделать человеку хорошо? Сначала сделать ему плохо, а потом вернуть как было

0  0
27.11.2018 11:48
- гость -

Не вернут.

0  0
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