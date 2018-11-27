Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что расходы на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах с учетом поправок, внесенных в проект федерального бюджета, составят почти 5,7 триллиона рублей, пишет "Парламентская газета".
Медведев отметил, что подготовка проекта бюджета на ближайшие три года проходила одновременно с разработкой национальных проектов.
"В этом бюджете в целом необходимые средства предусмотрены, но с учетом поправок, которые мы вносили в проект бюджета при его рассмотрении в Государственной Думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 триллиона рублей", — указал Медведев.
Также он призвал обеспечить финансирование нацпроектов в соответствии с утвержденными параметрами.
Медведев подчеркнул, что предусмотренные в проектах меры должны решать задачи майского указа главы государства в полном объеме. Данные меры, по его словам, направлены на повышение уровня жизни в России, а результаты реализации нацпроектов должен почувствовать на себе каждый гражданин.
Он напомнил, что поручил выделить в проектах наиболее значимые для россиян результаты, предусмотрев их приоритетное финансирование, а также проработать целевые показатели федеральных проектов, усовершенствовать критерии отбора мероприятий, провести анализ их вклада в достижение национальных целей развития. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы повышать эффективность исполнения проектов, а не просто увеличивать финансовую составляющую.
"Только на ближайшие три года по реализации нацпроектов предусмотрены межбюджетные трансферты в размере порядка 1,3 трлн рублей, и регионы должны понимать меру своей ответственности", — подчеркнул Медведев.
Комментарии
что прочувствует на себе каждый гражданин
а то, с 1 января ндс повысят на 11,11% для всех покупателей магазинов необъятной рф ))
Данные меры, по его словам, направлены на повышение уровня жизни в России, а результаты реализации нацпроектов должен почувствовать на себе каждый гражданин.
особенно это почувствуют уже не пенсионеры, у них за 5 лет изымут ~860 тыс рублей...
как сделать человеку хорошо? Сначала сделать ему плохо, а потом вернуть как было
Не вернут.