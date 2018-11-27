Украинец Максим Богдан, в августе 2018 года спасший из горящего дома своего брата и трех сестер, получил российское гражданство, сообщили в управлении МВД по Рязанской области.
В начале ноября в Совете Федерации, где уже пятый год награждают детей, совершивших подвиги, Максиму вручили медаль "За мужество в спасении". Будучи девятилетним, он спас младшего брата и сестер во время пожара в их доме в поселке Чучково Рязанской области.
Как пояснил "Парламентской газете" зампредседателя Комитета Госдумы по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, после пожара детей направили в реабилитационный центр. Пока они там находились, родители получили новую квартиру в городке, в котором ранее располагалась военная часть. Дети поселились вместе с родителями в новой квартире уже 14 ноября.
Как заявила на пленарном заседании 23 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы отслеживают судьбу каждого из детей-героев, награжденных в парламенте за последние пять лет. Морозов сообщил, что сейчас таких детей 250.
Комментарии
То есть как раздавать квартиры украинцам деньги есть, а как собственному народу, так хрен вам...
27.11.2018 10:16
- гость -
Мальчик - герой. А ты кто?
А ты кто?
Хмырь обыкновенный, интернетный.