Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей Honda CR-V и Renault осложнило движение на оживленном перекресте в Барнауле утром во вторник, 27 ноября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария Юрина — Матросова. Движение затруднено", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что инцидент случился в 06:37 в районе здания № 92 по улице Юрина. По предварительным данным, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, не уступил дорогу имеющему приоритет автомобилю Renault под управлением мужчины 1993 года рождения.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Renault. Ему была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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