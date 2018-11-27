Фото: urban3p.com
Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова предложила разработать государственную программу обновления общественного транспорта. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает RT.
По словам парламентария, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.
По данным Минтранса, износ основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 60%. При этом сверх нормативного срока эксплуатируется 75% трамвайных вагонов, а также 55% троллейбусов.
Наталья Кувшинова отметила, что в 2014 году правительством России были приняты меры по решению проблемы обновления подвижного состава общественного транспорта в Крыму, и предложила распространить эту инициативу на другие регионы страны.
"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и принятия аналогичной комплексной программы для общественного транспорта всех субъектов Российской Федерации, так как в настоящее время регионы не смогут решить данную проблему самостоятельно, за счёт собственных средств", — следует из обращения.
Отметим, что проблема износа транспорта — актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов около 85%. За последние 5 лет в Барнауле не был куплен ни один электротранспорт. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку транспорта.
В последние месяцы перевозчики работают в убыток из-за роста цены на ГСМ. При этом барнаульские власти не готовы поднимать тариф хотя бы на один-два рубля. При себестоимости проезда на автобусах в 35 рублей, на троллейбусах и трамваях в 29 рублей — тариф не менялся уже два года. На фоне этих проблем мэрия планировала поднять аренду валидаторов для автобусов в 2019 году сразу в пять раз: с 250 рублей до 1 тысячи. После возмущений транспортников — от этой идеи отказались. Также уже известно, что в ближайшие месяцы не произойдет повышение тарифа.
Комментарии
размечтались, максимум на что можно рассчитывать это доносить пару трамваев за москалями
Общественный это не тот которым частники зарабатывают?
Депутат Госдумы просит Медведева за ее
егосчет обновить общественный транспорт в Барнауле
одобрям-с
Отдайте частникам
Отдайте частникам
зачем? частники возят горожан по помоечном транспорте
Отдать частникам? Ещё один геморрой наживать? Мало того, что автобусники ноют, как юродивые, что, дескать, отняли копеечку, так им ещё и трамвай на раздирбан и разграбление отдавай? Нет уж, дудки. Лучше автобусный парк сделать муниципальным- вот это будет прорыв!