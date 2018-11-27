Орешкин спрогнозировал ускорение темпов роста ВВП в IV квартале

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП в IV квартале вырастут до 2% в годовом выражении с 1,3% в III квартале, передает ТАСС.
"Да, около 2 процентов. Мы считаем, конечно же, октябрьские цифры позитивным [всплеском]. Ноябрь-декабрь будет меньше октября, ближе к среднегодовым значениям", — сказал Орешкин в кулуарах российско-индийского стратегического экономического диалога.
По оценкам Минэкономразвития, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5% в годовом выражении. В августе и сентябре показатель составил 1,1%.
Ранее в Росстате сообщили, что за первые девять месяцев 2018 года ВВП России вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В Минэкономразвития ожидают, что по итогам года показатель должен увеличиться на 1,8%.
Комментарии
весь рост ввп в России обусловлен лишь обесцениваем рубля
рост в 2.5% - это отставание от остального мира