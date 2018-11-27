Экс-глава ВМФ РФ рассказал о росте любви молодежи к армии

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Масорин заявил, что за последние годы отношение молодежи к российской армии изменилось в лучшую сторону — это стало возможным благодаря работе Минобороны по укреплению авторитета вооруженных сил, пишет Nation News.
"Военное министерство ведет планомерную работу по укреплению авторитета российской армии. Достаточно посмотреть, насколько обеспечены наши войска в сирийской республике — такого раньше не было никогда", — заявил адмирал.
По его словам, одним из важных мероприятий, направленных на повышение престижа вооруженных сил, остается акция "Есть такая профессия — Родину защищать", инициированная Министерством обороны.
25 ноября акция прошла в 15 регионах юга России. Число участников акции превысило 180 тысяч человек. Среди целей мероприятия — рассказать подрастающему поколению о преимуществах военного образования и службы по контракту.
"Эта акция очень важна. Такие мероприятия очень эмоциональны и действительно формируют положительный облик вооруженных сил", — подчеркнул Масорин.
Комментарии
Особенно к росгвардии)))
Прям в очередь встают в военкоматы ещё с вечера.
любви молодежи к армии
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Так люблю, что даже кушать не могу. Мечтаю защищать Усманова, Роттенберга, Золотова.