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Экс-глава ВМФ РФ рассказал о росте любви молодежи к армии

, ИА "Амител"
"Военное министерство ведет планомерную работу по укреплению авторитета российской армии", — отметил адмирал

Фото: vestikavkaza.ru

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Масорин заявил, что за последние годы отношение молодежи к российской армии изменилось в лучшую сторону — это стало возможным благодаря работе Минобороны по укреплению авторитета вооруженных сил, пишет Nation News.

"Военное министерство ведет планомерную работу по укреплению авторитета российской армии. Достаточно посмотреть, насколько обеспечены наши войска в сирийской республике — такого раньше не было никогда", — заявил адмирал. 

По его словам, одним из важных мероприятий, направленных на повышение престижа вооруженных сил, остается акция "Есть такая профессия — Родину защищать", инициированная Министерством обороны.

25 ноября акция прошла в 15 регионах юга России. Число участников акции превысило 180 тысяч человек. Среди целей мероприятия — рассказать подрастающему поколению о преимуществах военного образования и службы по контракту.

"Эта акция очень важна. Такие мероприятия очень эмоциональны и действительно формируют положительный облик вооруженных сил", — подчеркнул Масорин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 13:37
- гость -

Особенно к росгвардии)))

0  0
27.11.2018 13:47
- гость -

Прям в очередь встают в военкоматы ещё с вечера.

0  0
27.11.2018 13:55
- гость -

любви молодежи к армии
-------------------
Так люблю, что даже кушать не могу. Мечтаю защищать Усманова, Роттенберга, Золотова.

0  0
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