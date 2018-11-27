Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупать алкоголь, будет представлен в 2019 году, передает ТАСС.
"Он (законопроект) находится в стадии экспертного обсуждения и проработки. Мы рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения", — сказал Салагай.
По словам замминистра, до 21-летнего возраста человек более уязвим "с точки зрения формирования стереотипа рискованного поведения в будущем".
Он также отметил, что повышение возраста продажи алкоголя, согласно международному опыту, снижает целый ряд негативных последствий потребления спиртного. Например, снижается число ДТП с участием молодых людей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, заявила, что возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 лет или 21 года. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что считает правильным повышение возраста, с которого разрешается покупать алкоголь, до 21 года.
Комментарии
Ну тогда по логике и права надо с 21 выдавать