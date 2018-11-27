Ответственность за ношение оружия в пьяном виде могут ужесточить

В России могут ужесточить наказание за ношение оружия в нетрезвом состоянии — соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Парламентская газета".
Сейчас для граждан, которые носят оружие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предусмотрена административная ответственность. В частности, на них могут наложить штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо лишить их права на приобретение и хранение оружия.
Для некоторых правонарушителей предусмотрено наказание, согласно которому им могут запретить хранить и использовать оружие на срок от одного до двух лет.
Во всех случаях возможна также конфискация патронов.
Законопроектом предлагается установить ответственность за ношение оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, только в виде лишения права на хранение, приобретение и ношение оружия. Срок наказания составит от одного до двух лет. При этом патроны должны быть также конфискованы.
Комментарии
на открытие охоты тогда можно у процентов 70 отбирать ружья
на охоту без оружия?
А зачем пьяному с РУЖЬЕМ охотиться???? Так и за рулем тоже надо быть пьяным?
Находишься на стане. Ружьё в чехле в машине. Сидишь за столом, ужинаешь. Выпил 100 под горячее. Подъезжает УАЗ. Выходят люди в форме: "Приготовьте оружие и документы к проверке". Просят достать оружие из чехла для досмотра. Только ты взял оружие в руки - ношение оружия в нетрезвом виде. Такие приколы они в весеннее открытие уже практиковали.
а чё выпивший человек не имеет права на самооборону? Или как?
А то что пьян будут определят по показаниям какогото приборчика или по чемсному - нарколог по комплексу
а давайте за ношение члена в пьяном виде ответственность ужесточим, а?! В пьяном виде изнасилований вонано скока многа. Попался в пьяном виде и с членомом сразу
отбирать, н да не получится - значит сажать как за изнасилование.
Ох на охотниках оторвуться....
Да, бредовая идея. Оружие имею и люблю, несколько разрешенных стволов, на охоту выезжаю по возможности. Можно действительно встрять на пустом месте. С одним встрянешь - конфискуют все, дурдом.