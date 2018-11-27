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Продуктовую помощь российским малоимущим отложили до 2021 года

, ИА "Амител"
Денег на программу не предусмотрено в бюджете до 2021 года

Фото: gazeta.ru

К работе над программой продуктовых карточек для малоимущих могут вернуться не раньше 2021 года, пишут "Известия" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму.

По данным Минтруда на 2017 год, в России живет чуть более 19 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Социальную помощь получают менее четверти из них.

В письме сказано, что денег на программу не предусмотрено в бюджете до 2021 года. Возвращаться к ней пока не планируется, отметил источник, близкий к ведомству.

В бюджете до 2021 года не предусмотрено средств на реализацию программы поддержки потребительского спроса на продовольствие для малоимущих (так называемые продуктовые карточки). Поэтому Минпромторг не ведет работу над проектом. Об этом сказано в письме Евтухова, которое 16 ноября было направлено депутату Госдумы Аркадию Пономареву.

Как рассказал источник, близкий к ведомству, программа приостановлена на ближайшие годы, пока возвращаться к ней не планируется. В пресс-службе Минпромторга не предоставили дополнительных комментариев.

По оценкам министерства, ежегодный бюджет проекта должен был составлять 335 млрд рублей. Сама программа требовала 319 млрд рублей и еще 16 млрд рублей ушло бы на ее администрирование. По расчетам ведомства, на эти средства можно было оказать помощь 19,1 млн человек. Но Минфин такие затраты не согласовал: Минпромторг не представил материалы, которые позволяют оценить финансово-экономические последствия от реализации программы, и источники ее обеспечения.

Программа помощи малоимущим гражданам была презентована министерством в 2014 году. Ведомство предложило ежемесячно выплачивать 10 тыс. рублей гражданам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. Планировалось, что их можно будет потратить лишь на продукты отечественного производства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 13:21
- гость -

Сирии нужнее

0  0
27.11.2018 13:27
- гость -

Ливии и Донбассу надо помочь, а собственный народ пусть лапу сосет

0  0
27.11.2018 14:09
- гость -

27.11.2018 13:27
- гость -

не уверен что дают сосать лапу.

0  0
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