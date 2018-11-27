Фото: altai-republic.ru
Церемония представления нового главного федерального инспектора по Республике Алтай состоялась накануне в региональном правительстве — этот пост занял уроженец Саратова, генерал-майор полиции в отставке Дмитрий Колозин.
Чиновника представил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Глава республики Александр Бердников поприветствовал Дмитрия Колозина и пожелал ему успехов в работе.
"Все мы в рамках своих полномочий выполняем одну задачу, поставленную президентом Российской Федерации. В нашем регионе система органов государственной власти всех уровней настроена на конструктивное, доверительное, взаимоуважительное взаимодействие. Уверен, эта традиция сохранится, и все мы сообща будем работать на сохранение в республике достигнутого высокого уровня межнациональной и межконфессиональной стабильности и повышение качества жизни наших граждан", — цитирует Бердникова пресс-служба регионального правительства.
Сам же Колозин, говоря о своих задачах, отметил, что в качестве одного из центральных направлений своей деятельности видит организацию работ по обеспечению основных направлений внутренней и внешней политики, определение кадровой политики главы государства.
"Те функции, которые стоят передо мной, я понимаю четко. Они мне ясны в соответствии с теми поручениями, которые передо мной поставил полпред в Сибирском федеральном округе, это и обеспечение общественно-политической стабильности, и координация деятельности территориальных органов исполнительной власти, и взаимодействие их с правительством республики", — подчеркнул он.
Дмитрий Михайлович Колозин родился 31 марта 1975 года в Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. С 1996 по 2016 год — проходил службу в правоохранительных органах Калужской области и города Севастополя, на различных оперативных и руководящих должностях. С 2016 по 2018 год — главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю. 22 ноября 2018 года назначен на должность главного федерального инспектора по Республике Алтай. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Генерал-майор полиции в отставке. Женат, имеет двоих детей.
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