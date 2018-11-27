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Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

, ИА "Амител"
Он выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать

Фото: 42.rodina.news

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной, сообщает "РИА Новости".

"Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он журналистам, когда его попросили дать комментарии по инциденту в Черном море.

Также Трамп выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС нарушили российскую государственную границу. В итоге украинские корабли были задержаны. Трое украинских военных получили легкие ранения — им оказана медпомощь, их жизнь вне опасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".

В свою очередь, Украина ввела военное положение в нескольких своих регионах сроком на 30 дней.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.11.2018 12:23
Митенька ржевский

С хохландом надо поступить так, как поступила Британия с Аргентиной при делёжке Фолклендских островов.

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