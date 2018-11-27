Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной, сообщает "РИА Новости".
"Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он журналистам, когда его попросили дать комментарии по инциденту в Черном море.
Также Трамп выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС нарушили российскую государственную границу. В итоге украинские корабли были задержаны. Трое украинских военных получили легкие ранения — им оказана медпомощь, их жизнь вне опасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".
В свою очередь, Украина ввела военное положение в нескольких своих регионах сроком на 30 дней.
Комментарии
С хохландом надо поступить так, как поступила Британия с Аргентиной при делёжке Фолклендских островов.