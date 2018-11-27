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Новый министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко высказался о том, как в регионе можно решить проблему оттока молодых педагогов.
В интервью "Алтайской правде", говоря о проблеме удержания кадров в крае, он отметил: "Нужно увеличивать суммы подъемных средств, систематизировать меры компенсации расходов за съем жилья. Молодым специалистам необходимо оказывать психолого-педагогическую поддержку. На протяжении ряда лет с начинающими учителями нашего региона занимаются наставники. Курируют педагогов коллеги 35-40 лет. Ведь именно в этом возрасте люди начинают проявлять интерес к поколению, которое приходит им на смену".
Кроме того, по его словам, необходимо развивать горизонтальную систему взаимодействия начинающих учителей. Так, в регионе функционирует Ассоциация молодых педагогов.
"Специалисты встречаются на различных профессиональных конференциях, знакомятся, обмениваются опытом, становятся друзьями. Для них созданы группы в социальных сетях, есть свой портал", — рассказал министр о данном механизме взаимодействия.
Комментарии
Еще бы качество образования поднять в отдельно взятых школах Барнаула (я уже не говорю про большинство сельских школ). Качество подготовки педагогов ниже некуда.
Все уже придумано до нас. Нормальную зарплату, что бы оставалось на два раза съездить на море + жилье. И никто никуда не поедет.
В школе остаются те, кто никуда больше не смог пристроится (например, в бизнес, по завету нашего премьера).
Сейчас в школе трудно работать, слишком "умные" ученики. А учителя все в каких то отчетах, знания давать некогда, все "на бегу"... Я не учитель, а обычная мамочка ... рожденная в СССР, и так жалко что школа сейчас не та...
с удовольствием отдал ребенка в школу где обучали бы по сссровской программе, но нет таких
обычное ниочемное "бла бла бла" вновьназначенца...
Все только про разовые выплаты и маленькие компенсации и ни одного слова про рост оплаты труда...