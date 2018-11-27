Фото: Тимофей Даудрих
Сергей Шубенков и Александр Ерохин открыли второй сезон молодежного футбольного Чемпионата "Лига.БРО" в Барнауле. Открытие чемпионата прошло в манеже "Темп" 24 ноября 2018 года. Если полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" обратился к участникам и болельщикам через огромный экран, установленный в манеже, то Чемпион мира по бегу с барьерами на 110 метров нашел возможность лично посетить церемонию открытия турнира. Сергей Шубенков нанес первый символический удар по мячу, после чего обратился к участникам и болельщикам с кратким приветствием.
Сами же матчи молодежного чемпионата прошли в напряженной борьбе и при большом скоплении болельщиков (по оценкам организаторов, за два дня матчи "Лиги.БРО" посетили более 1000 человек). В пятницу "Сибирь" обыграла "Алтай" со счетом 3:1, у победителей дублем отметились Тимур Дильмухаметов и Евгений Щербаков, у проигравших — Никита Неупокоев. В субботу прошли два матча, в первом "Темп" одержал волевую победу над "Снежным Барсом" 3:1. Голы у "Темпа" забили Алексей Тарасов, Никита Родичев и Алексей Зинец, в составе "барсов" голом отметился Владимир Завьялов. Второй матч стал украшением всего первого тура. Встречались действующие чемпионы BRO.selona и молодежная команда барнаульского "Динамо". В итоге чемпионы одержали победу 3:2. Мячи в составе "БРО.селоны" забили братья Яркины, причем младший — Артем — оформил дубль. В составе "Динамо" по голу забили Тарас Фадеев и Максим Аксенов.
Посмотреть трансляции матчей в записи и ознакомиться с более подробной информацией о матчах можно на сайте лиги.
Расписание второго тура ниже. Все матчи также пройдут в футбольном манеже "Темп" (ул. 1-ый Балтийский проезд, 9). Вход свободный.
30 ноября (пятница), 20:00 — BRO.selona — "Сибирь"
1 декабря (суббота), 16:00 — "Снежный Барс" — "Алтай"
1 декабря (суббота), 18:00 — "Темп" — "Динамо-М"
Комментарии
похоже правда редакция амика неровно дышит, к этому спортсмену из нейтралии