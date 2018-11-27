Пособия по беременности и родам для жительниц Алтайского края увеличатся минимум на 700 рублей с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения Фонда социального страхования РФ.
"По сравнению с 2018 годом минимальный размер пособия по беременности и родам увеличится почти на 700 рублей. С учетом увеличения в новом году МРОТ до 11 280 рублей, за 140 дней отпуска по беременности и родам будущие мамы получат минимум 51 919 рублей*. С учетом районных коэффициентов, которые действуют в Алтайском крае, минимальная выплата в муниципалитетах с РК 15% увеличится до 59 706,85 рублей, а в муниципалитетах с РК 20% — до 62 302,80 рублей", — рассказали в ведомстве.
В ФСС добавили, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком, исчисленного из нового МРОТ, в России составит 4 512 рублей. В Алтайском крае "минималка" подрастет до 5 188,80 (с РК 15%) и 5 414,40 (с РК 20%) рублей. Минимальный размер получают работающие женщины, доход которых за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам и (или) отпуску по уходу за ребенком, отсутствовал или был меньше минимального размера оплаты труда.
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 301 095,20 рублей, а размер пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц достигнет суммы в 26 152,27 рубля.
Пособия вырастут с 1 января 2019 года. Это связано с увеличением МРОТ и с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, сложившейся по итогам 2017-2018 годов.
Районный коэффициент 20% начисляется в Алейском, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Ключевском, Кулундинском, Мамонтовском, Михайловском, Немецком национальном, Новичихинском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Родинском, Романовском, Рубцовском, Суетском, Табунском, Угловском, Хабарском, Шипуновском районах, а также в Алейске, Славгороде, Яровом.
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