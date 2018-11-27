Фото: ТНТ
Телеканал ТНТ объявил об открытии первой телевизионной "Школы экстрасенсов" — уникальном проекте от создателей "Битвы экстрасенсов". Масштабный кастинг пройдет не только в Москве, но и в городах России. Жителей Барнаула и Алтайского края, обладающих необычными способностями, приглашают принять участие в кастинге в соседних городах — Омске и Новосибирске.
Наставниками "Школы" станут двое сильнейших победителей "Битвы" — загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати. Впервые они согласились показать то, что никто никогда не увидит в "Битве экстрасенсов".
Среди городов — Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск. В Москве кастинг продлится с 26 ноября по 21 января. Проект выйдет в эфир уже в 2019 году на канале ТНТ.
Комментарии
Шизофрения шагает по стране.
вы серьезно? нет, не так, ВЫ СЕРЬЕЗНО?
А мне Даши нравится
народ верит в чушь так как нужно в что то