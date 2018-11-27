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Бутылку сюда, кожурки сюда: а вы готовы сортировать мусор? Опрос Amic.ru

, ИА "Амител"
Жители столицы Алтайского края стали более цивилизованно относиться к "мусорному вопросу"

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Жители Барнаула постепенно привыкают к мысли о том, что в ближайшем будущем им придется сортировать мусор, который они производят, по разным контейнерам. Напомним, уже в скором времени такой принцип приема отходов у населения будет обязательным. Пока же барнаульцы учатся цивилизованному обращению с контейнерами для сбора ПЭТ-тары — пластиковых отходов.

Как рассказал главный специалист отдела по охране окружающей среды администрации г. Барнаула Вадим Евсеев, в городе уже установлено более 250 таких контейнеров. И если на первом этапе горожане бросали в эти контейнеры все, что придется, то сегодня они в большинстве случаев используются по прямому назначению: сюда приносят только пластиковые бутылки.

А чтобы сознательные горожане понимали, где находится ближайшая контейнерная площадка и куда можно отнести ненужный пластик, контейнеры для ПЭТ-бутылок нанесены активистами экологического движения "Мусора.Больше.Нет" на карты 2ГИС и карты Google.

В целом население Барнаула "созрело" для того, чтобы делить отходы на те, что не поддаются переработке, и отходы, которые можно перерабатывать. Уже сейчас многие интересуются, куда можно сдать отработанные батарейки и лампы с содержанием ртути.

Даже дети активно принимают участие в акциях по сбору макулатуры и полимера, участвуют в творческих конкурсах, например, в городе проходит конкурс "Крышки Енота", где участникам предлагают придумать интересные поделки из пластиковых крышек, которые обычно выбрасывают. Проходит в Барнауле и конкурс рисунков и плакатов по экологической тематике "Разделяя-Сохраняю".

"Население готово. Конечно, не все 100%, но потребность на сортировку отходов чувствуется. Если посмотреть итоги акции "Разделяя-Сохраняю", проводимой экологическим движением "Мусора.Больше.Нет" при поддержке отдела по охране окружающей среды, то за 10 месяцев населением передано на переработку порядка 400 мешков с пластиком, было собрано бумаги более 3 тонн, стекла более 4 тонн. Стоит отметить, что это достаточно

хорошо рассортированное, чистое вторсырье. Аналогичный вектор движения индустрии отходов задан и на всероссийском уровне. Так, одной из задач стратегического развития России до 2024 года, обозначенных в майском Указе Президента, определено создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления", — сообщил Вадим Евсеев.

Однако процесс этот достаточно затяжной. По мнению специалиста, ускорить его получится, только если у производственных предприятий возникнет большая потребность в продуктах вторичной переработки. В этом случае организации активнее включаться в создание инфраструктуры раздельного сбора в пешей доступности для всех домов, чтобы как можно больше граждан сдавали им сортированные отходы.

"Например, ржавый металл на улицах уже давно не валяется: очень хорошо работают пункты сбора металла, и граждане зарабатывают на этом. Как только возник спрос на вторичный пластик, то организации сами начали устанавливать сетки для ПЭТ-тары. Принимают, моют, сортируют, дробят, кто-то перерабатывает в другую продукцию. То же самое и по бумаге — переработчики готовы сами приезжать за макулатурой. Многие крупные торговые организации и промышленные предприятия уже имеют договоренности на вывоз макулатуры и стрейч-пленки", — рассказал главный специалист отдела по охране окружающей среды администрации г. Барнаула.

Опрос

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сейчас в Барнауле большим спросом пользуется услуга по утилизации ртутьсодержащих ламп. С одной стороны, на это повлияла законодательная база и риск получить за это административный штраф. А с другой — информационная пропаганда: почему такие лампы нужно утилизировать особым способом, чтобы не навредить природе. Сейчас в Барнауле работают три лицензированные компании, специализирующиеся на обезвреживании ртутьсодержащих отходов. Это: ООО "Региональный институт экологической безопасности", ООО "Терик" и ООО "Эко-партнер".

Пользуется спросом и акция "Экомобиль", организованная отделом по охране окружающей среды г. Барнаула, когда специальный автомобиль подъезжает к заранее согласованному пункту сбора, и любое физическое лицо может принести и сдать компактные ртутьсодержащие лампы.

У многих горожан сегодня рука не поднимается выбросить в мусор использованные батарейки, и это правильно: они наносят природе невосполнимый ущерб. Но пока в России функционирует только одно предприятие по переработке батареек. Находится оно в Челябинске.

Тем не менее, и в Барнауле имеются пункты сбора этих опасных отходов. Сдать использованные батарейки можно по адресам:

  • в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (улица Чкалова, 230, улица Пролетарская, 61);

  • в управление по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства (проспект Ленина, 8);

  • в магазинах "Лента" (улица Власихинская, 67, проспект Ленина 102в (ТРЦ "Пионер");

  • в автомагазины "MAKK" (пр-кт Калинина, 45, Павловский тракт, 10 и 313к)

Все собранные батарейки отправят в специальные пункты переработки, где их утилизируют с соблюдением всех экологических стандартов и мер безопасности.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.11.2018 12:46
Ируся

с удовольствием поиграю в эту игру.Природу надо беречь.

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27.11.2018 12:53
Шурик

Живу в большой малосемейке с алкашами и пенсионерами. Но при этом сетка с пластиковыми бутылками набирается очень быстро. Думаю есть смысл увеличить число ящиков для сортировки. Сознательные люди имеются

0  0
27.11.2018 12:54
- гость -

Живу в частном доме, в сельской местности, поэтому разделением и утилизацией мусора всегда занимался сам. Только вот теперь мучает вопрос - с 2019 с меня тоже будут брать "мусорный налог"?!

0  0
27.11.2018 12:58
- гость -

Очень правильный Указ издал наш президент.

0  0
27.11.2018 13:08
- гость -

У меня целый литр использованных батареек. Раньше я их относил в ЖЭУ 37, сейчас там не принимают. Придется выбросить в мусоропровод. Я должен через весь город вести куда-то батарейки или тащить на Балтийскую, где прием 20 минут длится?

0  0
27.11.2018 13:12
- гость -

Да, я согласен сортировать мусор: бутылки в один пакет, пищ. отходы - в другой, и всё - мусоропровод.

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27.11.2018 13:17
- гость -

Батарейки-это опасные бытовые отходы.Их надо отдельно перерабатывать.

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