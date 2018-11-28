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Заболеваемость туберкулезом снижается в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Однако регион по этому показателю значительно превышает общероссийский уровень

Фото: nord-med.ru

Показатель заболеваемости туберкулезом населения Алтайского края в последние три года снижается, но при этом значительно превышает общероссийский уровень. Об этом порталу Amic.ru сообщила врио заместителя министра здравоохранения Наталья Белоцкая.

"В 2015 году показатель равнялся 107,1 на 100 тысяч населения и свидетельствовал об эпидемии туберкулеза в регионе, в 2016 году показатель 99,8 на 100 тысяч, был зафиксирован спад эпидемии, в 2017 году 89,8 на 100 тысяч. В Алтайском крае на учете состоит 6202 человека, больных туберкулезом. По контакту (граждане, контактирующие с пациентом) на учете состоит — 8921 взрослый и 3335 детей", — сказано в ответе Минздрава.

С этим запросом портал Amic.ru обратился после принятия поправок в краевой закон, давший право на медобследование жителям Алтайского края, находящимся или находившимся в контакте с источником туберкулеза, а также лицам с подозрением на туберкулез. Также в закон внесены поправки, по которым больные заразными формами туберкулеза, нарушающие режим или уклоняющиеся от лечения, могут быть принудительно помещены в профильную больницу по решению суда.

Председатель комитета по здравоохранению и науке парламента Алтайского края Александр Лазарев сообщил, что, по примерным подсчетам, 10% страдающих заразными формами туберкулеза уклоняются от лечения.

Однако в Минздраве сообщили, что в крае нет точных данных о количестве "уклонистов". Прерывают, но затем вновь возобновляют лечение около 235 человек в год.

Также отметим, что на фоне общероссийских показателей заболеваемость населения Алтайского края туберкулезом остается высокой: по РФ показатель заболеваемости в 2017 году 48,3 на 100 тысяч населения, по СФО — 83,3 на 100 тысяч.

Лечением этого заболевания в крае занимаются 117 врачей-фтизиатров в пяти диспансерах, пяти туберкулезных больницах, четырех межрайонных туберкулезных отделениях в составе многопрофильных медицинских организаций, детском санатории, 60 туберкулезных кабинетах. Коечный фонд составляет 1255 круглосуточных стационарных коек, в том числе 980 для лечения взрослых, 200 — детей, 75 коек торакальной хирургии и 30 коек дневного стационара. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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