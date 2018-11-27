Фото: izvestiy-kamen.ru
Провисшие над самой дорогой провода стали препятствием для транспорта в Камне-на-Оби — проблема возникла на пересечении улиц Колесникова и Пушкина.
Как сообщают "Каменские известия", накануне проезжавший мимо пассажирский автобус едва не оборвал кабель. Если малогабаритный транспорт еще способен проехать на этом участке, то вот машинам побольше это "гнездо человека-паука" действительно доставило немало неприятностей.
Обращает на себя внимание то, что проблема с проводами не решалась месяц — после того, как здесь 29 октября из-за ураганного ветра был повален светофор.
Председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Каменского района Виктор Попов уточнил, что работы не были проведены должным образом, поскольку не получилось найти автовышку. Позже возникли проблемы с подрядной организацией, которая взялась бы за дело.
Комментарии
Тут всё ясно, просто долго ни с кем не рассчитывались, за ранее выполненные работы, вот и не едут ни вышки не люди. А вообще таким же вроде должен незамедлительно заниматься ГорЭлектроТранс?
27.11.2018 12:18
- гость -
откуда в Камне электротранспорт? он всего в 3 городах. Барнауле, Бийске и Рубце.