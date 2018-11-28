"Я надеюсь, люди начнут понимать, что бегать от своих детей бессмысленно", — говорит И.О. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин, рассказывая о борьбе с задолженностью по алиментам на содержание детей. На данный момент в Алтайском крае общая сумма задолженности по алиментам превышает 4,4 млрд рублей. Если "раскидать" эту сумму на всех неплательщиков, получается, что каждый из них задолжал своему ребенку по 217 тысяч рублей. Но, как считает Дмитрий Николаевич, растят этот долг "алиментщики" чаще всего не из-за равнодушия к своим чадам, а из-за непонимания. Поэтому одна из главных задач судебного пристава-исполнителя — не "выбить" долг по алиментам, а достучаться до души родителя. Насколько хорошо это получается, а также о том, как пропавший из жизни ребенка родитель лишается всех прав, читайте в нашем материале.

Первый шаг к ребенку

Корр: Дмитрий Николаевич, часто приходится слышать от мужчин: "Мои деньги моя бывшая на себя будет тратить, а не на детей, поэтому платить не буду". Не с этим ли связано такое нежелание бывших супругов платить алименты?

Дмитрий Лабутин: Действительно, очень у многих есть такая точка зрения — "я плачу деньги на содержание ребенка, а ты их тратишь на себя". Но все это только межличностный конфликт между двумя когда-то очень близкими людьми. Мы пытаемся донести до наших должников, что речь все-таки идет именно о содержании ребенка. И содержать своего ребенка каждый добропорядочный родитель обязан. Обязан и по законам Российской Федерации, и по законам морали. И мы понимаем, что чаще всего в основе сложившейся ситуации лежит конфликт между когда-то очень близкими людьми. Именно поэтому мы проводим ежегодные акции с участием должников по алиментным обязательствам и взыскателей. И пытаемся, беседуя с той и с другой стороной, наладить их взаимоотношение. Это одна из форм нашего воздействия с моральной точки зрения на должников. Поэтому мы приглашаем на встречи с должниками и духовенство, чтобы до души достучаться, чтобы родитель понимал, как важно единение с ребенком. И мы призываем, чтобы первый шаг сделал именно должник к своему ребенку. Не к бывшему супругу, а к ребенку. Нет возможности помогать материально — можно помогать воспитывать. И в будущем ребенок обязательно это оценит.

Корр: Но все-таки можно отследить, куда на самом деле уходят алименты, чтобы успокоить сомневающихся?

Д.Л.: У судебных приставов-исполнителей юридических прав отследить, куда расходуются средства, полученные на содержание ребенка, нет. Но это могут сделать другие уполномоченные лица. Например, комиссия по делам несовершеннолетних или уполномоченный по правам ребенка.

Корр: Насколько действенны акции, о которых вы говорите? Побывав на них, должники начинают платить алименты?

Д.Л.: На сегодняшний день из 20 393 дел исполнительного производства у 14 446 должников в рамках исполнительных листов происходит регулярное удержание задолженности по алиментам. То есть наша работа не проходит даром. Расскажу самый яркий случай, который у нас произошел: гражданин, которого мы привезли, после беседы с нами пошел к своему родственнику, занял у него порядка 200 тысяч рублей и погасил полностью долг перед своим ребенком.

Хотят, но не могут

Корр: Исходя из вашего личного опыта, почему люди все-таки не платят алименты? Каков условный портрет должников? Это те, кто ведут асоциальный образ жизни, или просто не считают себя обязанными содержать своих же детей?

Д.Л.: В большинстве случаев в Алтайском крае люди действительно испытывают трудности с официальным трудоустройством. Они получают доход и по мере возможности оплачивают содержание своих детей. Что касается крупных городов, таких как Барнаул, здесь присутствуют в том числе и маргиналы, которые ведут асоциальный образ жизни, не трудоустроены, имеют несколько детей и лишены родительских прав. И с них уже алименты взыскивают детские дома.

Понимаете, на самом деле у нас не настолько черствое общество. И большая часть из наших должников готовы общаться с детьми и готовы в рамках своих возможностей содержать их.

Общаясь с судебными приставами-исполнителями, должники часто говорят, что они не трудоустроены, им нечем платить. Именно поэтому мы теперь на наши ежегодные встречи с должниками приглашаем представителей службы занятости, которые рассказывают о вакансиях, о том, куда можно трудоустроиться, на кого можно переучиться, чтобы работать и получать, кстати, неплохие деньги, чтобы содержать и себя, и детей.

"Черная" касса не спасет

Корр: Не секрет, что порой человек специально получает частично черную, а частично белую зарплату, чтобы "уйти" от алиментов. Еще и гордится тем, как провел бывшую семью. С такими ситуациями борются приставы-исполнители?

Д.Л.: Конечно. Судебный пристав-исполнитель обязан установить истинные и полные доходы должника. Поэтому он осуществляет проверку бухгалтерии, где происходит удержание задолженности с заработной платы. И если возникают сомнения — например, должник трудоустроен и занят весь рабочий день, а зарплата у него меньше средней по региону, пристав-исполнитель начинает задумываться: насколько эта зарплата действительна. И тогда предпринимает все возможные меры в рамках действующего законодательства для выявления истинного дохода должника.

Корр: Напомните, как рассчитывается сумма алиментов?

Д.Л.: Если нет договоренности между сторонами, оформленной нотариально, о твердой сумме на содержание ребенка, то, согласно Семейному кодексу РФ, на содержание одного ребенка положена одна четвертая, на двоих детей одна третья, если трое и более детей — одна вторая часть от всех доходов должника.

Для этого пристав-исполнитель проводит проверку имущественного положения должника: проверяет доходы, фиксирует имеющееся имущество, собирает объяснения у всех заинтересованных лиц. Собрав всю информацию, пристав-исполнитель выносит постановление о расчете задолженности.

Корр: А в каких случаях идет расчет суммы алиментов от средней зарплаты по России?

Д.Л.: В случае, если должник не предоставил сведения о трудоустройстве. Тогда производится расчет задолженности от средней российской заработной платы на сегодняшний день. И это, кстати, один из инструментов, который побуждает должника идти трудоустраиваться — тогда тебе будет расчет задолженности на той зарплате, которую ты будешь получать сейчас.

Корр: Если родитель накопил большую сумму долга, но одумался и готов его погасить, предусмотрена ли какая-то рассрочка платежа?

Д.Л.: Судебный пристав-исполнитель принимает меры для принудительного взыскания задолженности по алиментам. Что касается рассрочки, то гражданин может обратиться в суд и по его решению получить рассрочку этого исполнения. На сегодня общая сумма задолженности в Алтайском крае превышает 4 433 млрд рублей. Это очень большая сумма. Средняя задолженность на каждого должника — 217 тысяч рублей.

Алименты не "сгорают"

Корр: Многие считают, что нужно дотянуть до 18-летия ребенка, и тогда якобы долг "сгорает"…

Д.Л.: Нет, сумма фиксируется. Выносится постановление по задолженности по алиментам на дату совершеннолетия. И она продолжает взыскиваться. Но теперь это уже называется не алименты, а просто задолженность, но пристав-исполнитель продолжает взыскивать эти деньги всеми доступными в рамках законодательства мерами. Ведь все равно когда-нибудь этот должник будет трудоустраиваться или выходить на пенсию и будет получать официальный доход. Вот тогда судебный пристав-исполнитель и будет взыскивать эту задолженность.

Корр: А если человек на этот момент будет в другом регионе?

Д.Л.: Такая работа ведется на территории всей Российской Федерации, независимо от региона. Все сведения попадают в Пенсионный фонд, в результате электронного взаимодействия с Пенсионным фондом мы получаем информацию о трудоустройстве должника и месте получения дохода.

Безвестный — значит бесправный

Корр: Немало случаев, когда должники числятся в розыске несколько лет. Почему их не могут найти?

Д.Л.: Если пристав-исполнитель не обладает сведениями о месте нахождения должника, отсутствуют сведения о его имуществе, то по заявлению взыскателя такой должник объявляется в розыск. На сегодня в розыске у нас почти 2000 должников. Из них более одного года в розыске числятся уже более 700 должников.

Корр: То есть детям этих людей не стоит надеяться ни на чью поддержку?

Д.Л.: Вот как раз в 2018 году появился инструмент, который, с одной стороны, помогает детям, а с другой — стимулирует должников. С этого года у взыскателей появилась возможность признать таких должников безвестно отсутствующими.

Корр.: И что это дает?

Д.Л.: Это дает возможность получения пенсии ребенку по потере кормильца. Если суд признал такого должника безвестно отсутствующим, у него аннулируются все документы: паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, пенсионное. И в случае, если этот человек пытается обратиться куда-то в органы государственной власти или получить какую-то государственную услугу, или вообще устроиться на работу, ему будет отказано, так как все его документы аннулированы. И тогда он будет заинтересован в том, чтобы восстановить свои права, свои документы. И тут уже приставу-исполнителю станет известно, где находится этот человек, и будут приняты все меры для взыскания задолженности по алиментам. Этот инструмент был внедрен государством, чтобы мы начали устанавливать, где находятся должники, и чтобы облегчить материальное положение детей этих граждан.

Корр.: Сколько в Алтайском крае должников уже признаны безвестно отсутствующими?

Д.Л.: Сейчас у нас более 700 розыскных дел, где должники находятся в розыске более одного года. И судебные приставы по розыску направили взыскателям предложения, чтобы они обратились в суд для признания должников безвестно отсутствующими, так как обратиться в суд с таким заявлением сами приставы не могут. И уже четырнадцать таких должников в Алтайском крае признаны безвестно отсутствующими.

Корр.: Какие еще способы помогают побудить нерадивых должников вспомнить о детях?

Д.Л.: Очень действенной мерой является постановление об ограничении права на выезд за границу Российской Федерации. Наши граждане выезжают за границу и на отдых, а многие и трудоустраиваться. И это ограничение — хороший стимул рассчитаться по долгам. По итогам 10 месяцев 2018 года у нас действуют 69 897 постановлений об ограничении права на выезд за границу России. По алиментным обязательствам свыше 13 000 постановлений.

Более свежий, но тоже очень стимулирующий инструмент, это ограничение должника в праве на управление транспортным средством. Эта мера начала действовать с 2016 года. За 10 месяцев 2018 года судебными приставами-исполнителями вынесено 2 792 постановления об ограничении в этом праве. За счет применения только этой меры была взыскана сумма более 58 млн рублей долга по алиментам. Когда мы ограничиваем должников в праве на управление транспортным средством, они фактически лишаются водительского удостоверения. А так как средство передвижения им необходимо, то идут оплачивать долг.

Пятно на жизни ребенка

Корр.: А если должнику не нужны права, не нужен выезд за границу и никуда он не пропадает, а просто отказывается помогать ребенку, как на него можно повлиять?

Д.Л.: Тут предусмотрена административная ответственность, то есть штраф, арест, принудительные работы. Должники убирают улицы, облагораживают территорию Барнаула и других населенных пунктов. Существуют организации, с которыми заключен договор, куда должники прибывают для отбывания административного наказания.

А за злостное и неоднократное уклонение от уплаты алиментов грозит уголовная ответственность. За 10 месяцев 2018 года мы привлекли к уголовной ответственности уже 878 человек. Но здесь я хочу обратить внимание вот на что: если должник по алиментам будет привлечен к уголовной ответственности, то в автобиографии ребенка появится соответствующая отметка, и в дальнейшем это может негативно повлиять на его трудоустройство и его судьбу. Мы пытаемся объяснить это родителям, чтобы они не доводили ситуацию до такого.

Достучаться до души

Корр.: Складывается ощущение, что должникам никак не уйти от уплаты алиментов. Но ведь даже если не по закону, а по совести, оставить ребенка без поддержки как-то не по-человечески...

Д.Л.: Я надеюсь на то, что люди начнут понимать, что бегать от своих детей бессмысленно. Потому что когда ты сам станешь престарелым и будешь нуждаться в помощи, у тебя не будет права на нее рассчитывать. Да, может быть, ты сейчас не можешь платить столько, сколько нужно. Так плати столько, сколько можешь — но ты будешь уменьшать задолженность.

Два года назад в одном из районов края старший судебный пристав-исполнитель нашла должницу, которая была лишена родительских прав и проживала на свалке. Она собирала алюминиевые банки, сдавала и на это жила. Судебный пристав пообщалась с ребенком в детском доме, нашла мать, поговорила с ней. И эта женщина, не имевшая большого дохода и постоянного места жительства, начала регулярно посещать и общаться с ребенком. А ту копеечку, которую она получала от банок, начала отдавать за долг по алиментам. И до сих пор она общается с ребенком. И с каждым годом это общение становится все теснее. И этот случай является наглядным результатом нашей работы. Начальник отдела судебных приставов не остался равнодушным — нашел эту женщину и сумел до нее достучаться.

Корр.: И все же многие дадут очень осторожный прогноз на будущее ребенка, который видит такой пример от мамы.

Д.Л.: А я по жизни оптимист, а по первому образованию — педагог. И я знаю, что дети очень добрые и могут простить все. И еще, для многих такая ситуация не обязательно станет преемственностью поколений. Для многих это станет примером того, до чего нельзя опускаться. И я верю в то, что этот ребенок сделает все, чтобы в будущем жить хорошо, и мать будет жить рядом с ним, а у его детей будет рядом любящая бабушка.