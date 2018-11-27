Беспилотные автомобили в России получат специальный знак

Высокоавтоматизированные автомобили во время эксперимента по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана получат специальный знак — литеру "А", означающую "Автономное вождение", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на НТИ "Автонет".
Отмечается, что новый знак полностью соответствует ГОСТу и его можно будет официально использовать на беспилотных автомобилях.
В "Автонете" подчеркнули, что проведение тестов поможет установить поведение всех участников дорожного движения при взаимодействии с беспилотным транспортом.
Ранее премьер Дмитрий Медведев разрешил испытания беспилотников на дорогах общего пользования, которые пройдут в Москве и Татарстане. Выбраны именно они, потому что в инновационных центрах "Сколково" и "Иннополис" уже ведутся соответствующие разработки и даже запущено беспилотное такси.
Старт тестов назначен на 1 декабря 2018 года. Эксперимент официально продлится до 1 марта 2022 года.
Ожидается, что первые участки дорог, по которым разрешат ездить автономным машинам на постоянной основе, откроются через четыре года.
Ранее сообщалось, что "КамАЗ" начнет серийный выпуск беспилотного электробуса в 2022 году.
Комментарии
Маниловщина какая-то...
Зимой при - 40 градусов даже без электроники двигатели не работают. Электроника будет давать постоянные сбои. На кону жизни людей. В США беспилотник уже задавил велосипедисту в этом году.
Рагозин на Луну на нем полетит? lol
Беспилотники будут давить людей, чтобы пенсии не платить. Беспилотник не посадишь и хозяина не найдешь за границей.