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Уголовное дело по факту убийства жителя села Шипуново возбуждено в Алтайском крае — в совершении преступления подозревают сына потерпевшего.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ночью 27 ноября в жилом доме в селе Шипуново между 62-летним хозяином и его неоднократно судимым 36-летним сыном произошла ссора.
"Пожилому мужчине не нравилось, что сын нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. В ответ подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу ножевое ранение в область груди, от которого он скончался на месте происшествия", — констатируют в СКР.
Сейчас органы следствия готовят ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.
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