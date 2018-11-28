Последняя в Алтайском крае, так называемая Рубцовская зона, обрела-таки компанию-оператора, которая будет отвечать за централизованный вывоз мусора. Итоги конкурса подвели в начале ноября.
Итак, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рубцовска и 12 районов (Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский) станет ООО "ВторГеоРесурс".
Компания зарегистрирована в Волчихинском районе. Также в конкурсе участвовали рубцовские ООО "МОНОЛИТ-АС" и ООО "Ремстройбыт", новосибирское ООО "Линетт".
Рубцовская зона — последняя, где был определен региональный оператор. Работать он начнет с 1 января 2019 года. Компания будет координировать всю систему вывоза мусора на территории города и ближайших районов.
Напомним, регоператорами по остальным шести зонам стали: АО "Эко-Комплекс" (Барнаульская зона), ООО "Линетт" (Каменская зона), ООО "Позитив 88" (Славгородская зона), ООО "Спецобслуживание — Центральное" (Бийская, Алейская и Заринская зоны).
Комментарии
главного по мусору в Рубцовской зоне
в какой из? их же там несколько