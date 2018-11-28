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Власти Алтайского края нашли-таки главного по мусору в Рубцовской зоне

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Частная компания будет отвечать за вывоз мусора с 2019 года

Фото: Александра Черданцева

Последняя в Алтайском крае, так называемая Рубцовская зона, обрела-таки компанию-оператора, которая будет отвечать за централизованный вывоз мусора. Итоги конкурса подвели в начале ноября.

Итак, региональным оператором по обращению с твердыми  комму­нальными отходами на территории Рубцовска и 12 районов (Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский) станет ООО "ВторГеоРесурс".

Компания зарегистрирована в Волчихинском районе. Также в конкурсе участвовали рубцовские ООО "МОНОЛИТ-АС" и ООО "Ремстройбыт", новосибирское ООО "Линетт".

Рубцовская зона — последняя, где был определен региональный оператор. Работать он начнет с 1 января 2019 года. Компания будет координировать всю систему вывоза мусора на территории города и ближайших районов.

Напомним, регоператорами по остальным шести зонам стали: АО "Эко-Комплекс" (Барнаульская зона), ООО "Линетт" (Каменская зона), ООО "Позитив 88" (Славгородская зона), ООО "Спецобслуживание — Центральное" (Бийская, Алейская и Заринская зоны).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.11.2018 08:22
- гость -

главного по мусору в Рубцовской зоне

в какой из? их же там несколько

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