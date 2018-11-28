Среда, 28 Ноябрь, 11:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,78
€ 75,62
273347
Обь
70см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

"Живописный" досуг от Арт-Галереи "Бандероль"

, ИА "Амител"
Как за 3 часа написать картину, которую не стыдно подарить или повесить в комнате

Что объединяет художника и "не художника"? Наверное, тяга к прекрасному, в этом мы все равны. И даже если вы не обладаете талантом к рисованию, это не значит, что вы не способны выразить свои чувства, идеи и веяния на холсте.

Арт-Галерея "Бандероль" проводит постоянные серии мастер-классов по живописи под руководством профессионального художника. Мастер расскажет об особенностях техники, научит работе с цветом. От вас требуется лишь фантазия и удовольствие от творчества. Для этого не нужно владеть изобразительными навыками. Художник скоординирует процесс таким образом, что уже с первого раза у вас на руках будет красивая и техничная художественная работа, а не пробные мазки неумелого новичка.    

В программу мастер-класса входят все необходимые материалы (холст, кисти, паста, мастихин и прочее). Всего за 3 часа вы сможете нарисовать картину в стиле поп-арт или освоить жанры станковой  живописи. Также одним из популярных направлений мастер-классов стала интерьерная живопись, включающая в себя элементы дизайна.

Современная интерьерная картина может стать неотъемлемой частью декора, с помощью которой вы подчеркнете стиль и цветовое решение интерьера. Выбор формата и жанра живописи остается за вами. Это могут быть пейзажи, цветочные мотивы или абстракция. Правильно подобранная картина станет главным украшением дома – она оживит интерьер и разбавит монохромные тона.

Главной направляющей силой творческого процесса выступает Евгения Октябрь — ведущий художник и душа творческой мастерской. Ежегодно Евгения проводит собственные персональные выставки. Художница работает в самых разнообразных направлениях — это и поп-арт, и интерьерная живопись, акварель, скетчи и пейзажи. Всех их объединяет живость и темперамент. В каждой работе заложена история, проникновенный рассказ, который касается самого сердца.

С 27 ноября по 20 декабря в Арт-Галерее пройдет тематическая выставка "Сквозь шум мотора" художницы Любови Казанцевой. Выставка представляет серию работ, посвященных темам свободы, выбора, открытий, воплощенным в образах автомобилей.

У вас также есть возможность посетить галерею вне мастер-классов и выставочных программ. Вы можете приобрести любую картину из коллекции галереи, сделать индивидуальный заказ по фото или воплотить вашу оригинальную задумку. 

Арт-Галерея "Бандероль"
Запись на МК в WhatsApp +79635084333
"Бандероль" в соцсетях:
VK 
Instagram
Facebook

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:00
В добрый путь: учащихся школы № 53 посвятили в инженеры 0
10:48
Путин подписал закон о налоге для самозанятых россиян 3
10:33
Подробности массового ДТП с участием трамвая в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
10:22
Женщину с криминальным прошлым обвиняют в убийстве сожителя на Алтае 1
10:11
Очевидцы: "неуправляемый" трамвай протаранил несколько машин в Барнауле 22
10:03
Никита Михалков рассказал, что Путин очень "верный друг" 1
10:00
Как вырастить гения: в Барнауле открылись курсы скоросчета для детей 0
09:49
"Живописный" досуг от Арт-Галереи "Бандероль" 0
09:33
Тренер в Подмосковье наказал ребенка ударом ноги по голове 4
09:27
Взвешенное решение: власти думают, как поднять тариф на проезд в Барнауле 24
09:14
Орешкин назначил на руководящий пост неизвестного медика из Таджикистана 22
09:02
Ротенбергу, Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле 17
09:00
Как купить или продать квартиру самостоятельно 0
08:56
Жириновский опроверг "предложение" обложить школьников налогами 0
08:49
Больная раком пенсионерка насмерть замерзла в собственном доме 13
08:28
Солнце перед гибелью засыплет Землю наноалмазами 1
08:03
Если мировые звезды, то на Европе Плюс: как делают радиостанцию номер один 12
07:50
Заболеваемость туберкулезом снижается в Алтайском крае 2
07:34
Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II 0
07:22
Отец династии: как крестьянин Демидов поднимал русскую промышленность 11
07:15
Власти Алтайского края нашли-таки главного по мусору в Рубцовской зоне 1
07:03
Достучаться до души: как в Алтайском крае борются с долгами по алиментам 26
06:48
Просто наступила зима: почему в Алтайском крае подскочили цены на молоко 2
06:32
Рождественский пост-2018: что можно есть и что нельзя делать 5
06:23
Огромную квартиру с библиотекой под куполом продают в Барнауле за 29 млн 10
06:14
"Плюс" со снегом и сильным ветром придет в Алтайский край 28 ноября 0
06:01
Много проблем: барнаульский регоператор о новой системе сбора мусора 6
05:46
Минтруд готовит законопроект о запрете работы в опасных условиях 0
04:51
Илон Маск призвал людей скорее становиться киборгами 1
03:39
Российские ученые будут диагностировать рак с помощью крыс 0
02:32
Названы потенциальные страны-покупатели танка "Армата" 1
01:01
Суд Крыма арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы России 0
00:14
Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае 0
23:50
Кот станцевал на льду перед замерзшей рыбой 1
23:29
Австралийские близняшки спустили $250 тысяч, чтобы стать еще сексуальнее 9
23:14
Путин заявил о необходимости изменить несколько правил в образовании 3
22:51
Опубликован обновленный указ о военном положении на Украине 0
22:31
Россиян перестанут сажать в тюрьму за "шпионские ручки" 2
22:18
Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью 1
21:51
Власти Петербурга объяснили школьное задание "написать отцу на фронт" 4
21:41
Вертолет перенес истребитель над крышами домов в Санкт-Петербурге 0
21:17
Медведев оценил шансы Порошенко выиграть президентские выборы 2
20:57
Мужчину забыли пристегнуть к дельтаплану и он две минуты держался на руках 2
20:45
СМИ: пострадавший украинский моряк рассказал о приказе стрелять по кораблям 0
20:31
Шестилетняя москвичка выпала из окна 11‐го этажа и выжила 0
19:51
Критический дефект найден на стартовом столе космодрома Восточный 6
19:37
ЦБ предложил россиянам жаловаться на блокирующие операции банки 1
19:08
Коротко о главном: цена за проезд, 90-е в Барнауле и новые чиновники Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 ноября
18:51
Депутат из Екатеринбурга объяснил, зачем России нужны трудовые лагеря 4
18:27
Подросток погиб на железнодорожных путях в Красноярском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.