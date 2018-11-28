Что объединяет художника и "не художника"? Наверное, тяга к прекрасному, в этом мы все равны. И даже если вы не обладаете талантом к рисованию, это не значит, что вы не способны выразить свои чувства, идеи и веяния на холсте.
Арт-Галерея "Бандероль" проводит постоянные серии мастер-классов по живописи под руководством профессионального художника. Мастер расскажет об особенностях техники, научит работе с цветом. От вас требуется лишь фантазия и удовольствие от творчества. Для этого не нужно владеть изобразительными навыками. Художник скоординирует процесс таким образом, что уже с первого раза у вас на руках будет красивая и техничная художественная работа, а не пробные мазки неумелого новичка.
В программу мастер-класса входят все необходимые материалы (холст, кисти, паста, мастихин и прочее). Всего за 3 часа вы сможете нарисовать картину в стиле поп-арт или освоить жанры станковой живописи. Также одним из популярных направлений мастер-классов стала интерьерная живопись, включающая в себя элементы дизайна.
Современная интерьерная картина может стать неотъемлемой частью декора, с помощью которой вы подчеркнете стиль и цветовое решение интерьера. Выбор формата и жанра живописи остается за вами. Это могут быть пейзажи, цветочные мотивы или абстракция. Правильно подобранная картина станет главным украшением дома – она оживит интерьер и разбавит монохромные тона.
Главной направляющей силой творческого процесса выступает Евгения Октябрь — ведущий художник и душа творческой мастерской. Ежегодно Евгения проводит собственные персональные выставки. Художница работает в самых разнообразных направлениях — это и поп-арт, и интерьерная живопись, акварель, скетчи и пейзажи. Всех их объединяет живость и темперамент. В каждой работе заложена история, проникновенный рассказ, который касается самого сердца.
С 27 ноября по 20 декабря в Арт-Галерее пройдет тематическая выставка "Сквозь шум мотора" художницы Любови Казанцевой. Выставка представляет серию работ, посвященных темам свободы, выбора, открытий, воплощенным в образах автомобилей.
У вас также есть возможность посетить галерею вне мастер-классов и выставочных программ. Вы можете приобрести любую картину из коллекции галереи, сделать индивидуальный заказ по фото или воплотить вашу оригинальную задумку.
Арт-Галерея "Бандероль"
Запись на МК в WhatsApp +79635084333
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