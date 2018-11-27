Фото: cyplive.com
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов обратился к начальнику ГУ МВД по региону Андрею Подоляну с просьбой взять дело об избиении ребенка в Барнауле битой на личный контроль.
Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, что инцидент, вызвавший широкий резонанс в краевой столице, произошел вечером 24 ноября.
"Со слов мамы рассказывается, как подростки “дурачились” на остановке. Их шумная деятельность не понравилась проходящей мимо компании. Молодые люди начали “строить” детей, а после того, как с ними один из школьников попытался объясниться, трижды ударили подростка битой по голове. Парень был госпитализирован в нейрохирургию", — отмечает Даниил Бессарабов.
Депутат Госдумы уверен, что это ужасная история и ее нельзя оставить без внимания.
"Оперативно созвонился с начальником ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Андреем Анатольевичем Подоляном — попросил его взять дело под особый контроль. Надеюсь, что негодяи будут найдены. От себя скажу, что какими бы не были слова подростка, это не дает никому право устраивать самосуд и применять “методы воспитания” из 90-х. Беспредел недопустим, очень важно от него оградить несовершеннолетних детей. Желаю скорейшего выздоровления парню, буду следить за восстановлением справедливости в этой ситуации", — подчеркнул Бессарабов.
Комментарии
Ношение холодного оружия уже отменили? В ведите и бита только для игры в бейсбол будит. Что-то мешает. Нож, бита, и т.д. сразу срок.
что значит подростки "дурачились"? Посылали всех матом и подальше в пьяном виде?
Гость 13:11
Не будет биты, будет газовый ключ, балонник, палка, бутылка - за них тоже садить? Нужно с причиной бороться, а не со следствием
Сколько лет "детям"? Фото их можно в студию?)
> после того, как с ними один из школьников попытался объясниться, трижды ударили подростка битой по голове. Парень был госпитализирован в нейрохирургию"
а не за чем подросткам пытаться объясняться, замечание сделали - тихо отреагировал.
скорее всего групка подростков вела себя как хотела, наплевав на всех окружающих, после замечания от прохожих, ведь ОНИЖЕДЕТИ , последовало чтото матерное , ну как итог такой вариант событий. сомневаюсь что проходящие люди достали биту и начали бить "подростка" что за бред. ну и да фото подростков бы.
Прямо преступление века.
"подростки дурачились и закинули шапку одного из них на остановку" Так они булингом занимались на виду?!
Прикольно же было, дрались двор на двор, район на район
> Оперативно созвонился с начальником ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Андреем Анатольевичем Подоляном — попросил его взять дело под особый контроль. Надеюсь, что негодяи будут найдены.
А как же регламент (подача заявления через отдел полиции и т.д.)? Что, по любому поводу у Бессарабова прямой выход на начальника ГУ МВД РФ? Небожители местного разлива..
ссыкло с битой в тюрьму! Раньше как то обходилисьбез бит - а здесь показушничество, как я крут, ну сядет и будет говорить когда слово дадут в суде, идиот!
Все такие "умные", никто не был подростком. Бить того, кто слабее, даже если у него еще нет мозгов на объяснение, говорит о моральном уродстве...
Беда в том что нынешние подростки просто слова НЕ ПОНИМАЮТ , теперь приходится пояснять с помощью тумаков ( печально всё это )